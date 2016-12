Poliisi löysi huumekasvattamon Satamatieltä

Kannabiksen käytöstä on tulossa Akaassakin voimakkaasti osa nuorisokulttuuria koulun, nuorten kanssa toimivien aikuisten ja poliisin toimenpiteistä huolimatta. Nuoret seuraavat aikaansa, ja jos tajuntaan jatkuvasti iskevässä musiikissa puhutaan kannabis-huumeen ”vapauttavasta” tilasta, nuori on myyty. Kaiken lisäksi tämän euforisen kokemuksen saa ostettua vain 10–15 eurolla lähes koulun pihalta.

Akaan yläkoulujen ja lukion vanhemmille suunnattu huumeilta viime viikolla oli pudotus arkeen. Suuri enemmistö nuorista voi oikein hyvin, mutta tämän enemmistönkin keskuudessa kannabiksesta on tullut hyväksytympää ja sen käyttöä mietitään vakavasti. Pieni vähemmistö voi taas yhä pahemmin ja kannabiksen käyttö häiritsee heillä jo arkea ja koulutyötä. Koulu haluaa puhua asiasta nyt ääneen, jotta vanhemmat heräisivät.

Karu totuus on, että jo jokainen 7-luokkalainen tietää, mistä huumeita Akaassa saa, vaikka hän ei sitä koskaan kerro, saati hanki.

Poliisin voimat eivät riitä

Poliisi pyytää vanhemmilta valppautta. Nuorten tekemisistä on oltava kiinnostuneita ja heidän tekemisiään on seurattava mutta ei kytättävä. Vanhempien olisi aina tiedettävä, mitä tapahtuu, kun nuori lähtee kotiovesta ulos. Ei riitä, että kotiintuloaikoja noudatetaan. Kännejä vedetään keskellä päivää, miksi ei sitten illalla.

Valkeakoskella toimivat rikospoliisit Sanna Virtanen ja Jukka Lehtinen sanovat suoraan, että joka kerta nuorten keskuudessa partioitaessa kannabista jää kiinni. Paikallispoliisinkaan resurssit eivät käyttäjien kyttäämiseen riitä, täälläkin on keskityttävä pahempien tapauksien selvittelyyn.

– Huumausaineiden kanssa ollaan tekemisissä viikoittain useampia kertoja. 3–4 huumausainejuttua hoidetaan joka viikko. Se on tälläkin alueella kasvava ongelma, ja minun oma mielipiteeni on, että täällä ”maaseudulla” kannabiksen kotikasvattamisen on kaupunkeja suurempi ongelma, koska täällä saa aika rauhassa kasvattaa, sanoo vanhempi konstaapeli Jukka Lehtinen.

Tänä vuonna poliisi on käsitellyt Akaasta 16 käyttörikosta, 26 huumausainerikosta ja 3 törkeää huumausainerikosta.

– Valitettavasti on todettava, että nuorten tilanteen seuraaminen jää vanhempien vastuulle. Toisaalta tehän nuorenne tunnette parhaiten ja näette heti muutokset käyttäytymisessä. Jos silmät ovat punaiset ja vetiset, jotakin on käytetty, sanoo vanhempi konstaapeli Sanna Virtanen.

Alaikäiselle välittäjä joutuu aina linnaan

Kiinni jäätyään nuoret yleensä sanovat ostaneensa kaman ”tuntemattomalta mieheltä”. Virallisten keskustelujen ulkopuolella nuoret kertovat Sanna Koskisen mukaan paljon muutakin, ja välittäjien jäljille on näin päästy.

– Nuoret ovat usein hyvin avoimia, herkkiä, ja kiinni jäädessään hakevat toisaalta turvaakin, apua, sanoo Koskinen.

– Välittäjäportaaseen puuttuminen on tehokas tapa rauhoittaa tilannetta, ja se on sitä meidän arkea. Jos henkilö esimerkiksi saadaan kiinni huumeiden välittämisestä alaikäisille, on seurauksena aina vankeutta, sanoo Lehtinen.

Vanhempainillassa kiersi kaksi purkkia hasista, jotka erehdyttävästi muistuttivat pitsamauste oreganoa.

– Kannabiksen käyttö ei vaadi minkäänlaisia välineitä. Rouhetta kääritään esimerkiksi sätkään sellainen määrä, millainen fiilis halutaan, sanoo Lehtinen.

– Jos nuori käärii tupakkansa sätkäksi, kannattaa kiinnostua, mitä sinne sätkään oikeasti kääritään, miettii Virtanen.

Poliisit muistuttavat myös, että kannabis ei ole nuorisokulttuurin mainostama ”mieto huume”. Vielä 1980-luvulla kasvin THL-pitoisuus oli 1–5 prosenttia ja nyt liikkeellä olevan kaman pitoisuudet ovat 15–20 prosenttia.

Ja jos et muuten osaa kannabista kasvattaa, etsi ohjeet netistä. Akaassakaan ei olla avoimelta maailmalta suojassa.

”Ei ole edellytyksiä olla selvä”

Ehkäisevää huumevalistusta Ehyt ry:n nimissä nuorten keskuudessa tekevä Anne Mikkola sanoo hämmästyneensä usein nuoren kanssa asioidessaan, kuinka vahva hyväksyvä asenne päihteiden ja jo kannabiksenkin käyttöön nuorilla on.

– Viikonloppu ilman päihteitä ei ole oikea viikonloppu. Kun kysyt nuorelta miksi näin, saat vastaukseksi: minulla ei ole edellytyksiä olla selvä. Nuorten sisäinen käyttäytymispaine on erittäin kova ja kovenemaan päin – joukosta ei uskalleta poiketa. Tähän pitäisi kyllä saada muutos, sanoo Mikkola.

Nuoret hyväksyvät kannabiksen

Viime keväänä Ehyt ry:n Akaan yläkoulujen 9-luokkalaisille tehty päihdetutkimus on mielenkiintoista luettavaa kannabiksen hyväksyttävyydestä.

– Kysyttäessä hyväksytkö satunnaisen tai säännöllisen käytön, 61 prosenttia vastaa, että ei hyväksy. Satunnaisen käytön hyväksyy 27 prosenttia, ja 12 prosenttia hyväksyy säännöllisen käytön. Kun tämän tuloksen jälkeen nuorten kanssa keskustellaan, putoaa ihmeelliseen maailmaan. Niiltä löytyy hyväksyttävät selitykset kannabiksen käytölle, kymmenet biisit, jotka sanovat kannabiksen ”antavan vapauden”. Miten tähän vastaat? kysyy Mikkola.

– Nuoret sanovat, että heitä ei kiinnosta väkivaltainen jääkiekko, jossa erätauoilla juodaan kaljaa ja pelimatkoilla vedetään mitä hyvänsä. Nuoret haluavat olla vapaita ja hyväksyä kaikki ihmiset sellaisina kuin ne ovat, jatkaa Mikkola.

Anne Mikkola varottaa vanhempia uskomasta myös liikaa nuorten vakuutteluin.

– Eiväthän he teille sano kannabiksesta välttämättä mitään. Ja aina kokeilut ja käyttö ensiksi kielletään. Tässä ei sitten vanhempien huuto auta yhtään mitään.

Kulttuurimme hyväksyy päihteet

SPR:n vapaaehtoistyötä muun muassa Nokialla tekevä Jenni Lehtonen huomauttaa, että perheissä ei alkoholi ole vielä lasten syntymäpäivillä mukana, mutta ristiäisissä, rippijuhlissa ja ylioppilasjuhlissa ja valmistujaisissa kohotetaan jo maljoja.

– Päihteiden käyttö on hyvin yleistä, ja nuorisotutkimuksissa 33 prosenttia nuorista vastaa kokevansa, että jokin läheinen käyttää liikaa. Mistä nuoret esimerkin saavat? kysyy Anne Mikkola.

Rockfestivaalejakin kiertävä Mikkola tietää, että kannabis-keskustelua saa siellä käydä aina.

– Festivaaleilla ja katutyössä se tulee esille joka kerta – ja nimenomaan niin, että kannabis on hyväksytty lääkeaine. Ja nuorten medialukutaito on todella puutteellista. Lyökääpä vaikka googleen sana kannabis ja katsokaa mitä sieltä tulee. Löydätte mielenkiintoisen keskustelumaailman, sanoo Mikkola.

Pitkäniemi on pulassa

Jotakin kannabiksen käytön voimakkaasta yleistymisestä kertoo Jenni Lehtosen mielestä sekin, että Pirkanmaalla on menossa nuorten masennus ja itsemurha-aalto.

– Kannabiksen käyttö tuo mukanaan hyvin voimakkaat mielenterveysongelmat tunnetilavaihteluineen. Lisäksi lähimuisti saattaa kadota jo kahden vuoden käytöstä. Kannabis on kaikkea muuta kuin mieto tuote. Pitkäniemen sairaala on jo pulassa, koska heillä eivät paikat riitä, eikä ole enää auttavia lääkkeitäkään, sanoo Lehtonen.

Arki alkaa olla aika karua, mutta apuakin on tarjolla. Jos epäilee nuorensa käyttävän huumeita, hänet voi vielä Toijalan terveysasemalla päihdetyöstä vastaavan sairaanhoitaja Piia Kuusisen kanssa keskustelemaan ja testeihin. Kannabissätkän polttaminen näkyy veressä useita päiviä.