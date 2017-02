Kirsti Mannonen rakastaa kaikkea vanhaa. Sellainen on myös Mannosen omistama roosan värinen talo Pätsiniemessä Toijalassa. Mannosella ei ole tarkkaa tietoa talon rakennusvuodesta, mutta hän arvelee sen olevan 1800-luvulta.

Ennen Mannosta talo kuului Bertta Karille, joka oli Mannosen isän serkku ja joka asui synnyinkodissaan aina 92-vuotiaaksi asti. Bertta kuoli Hakalehdon vanhainkodissa 103-vuotiaana vuonna 2012. Hän testamenttasi talonsa Mannoselle.

– Meistä tuli sydänystävät, Kirsti Mannonen kertoo.

Bertan vanhemmat Juho ja Vilhelmiina Kari ostivat tilan, jossa talo sijaitsee, Pätsiniemestä vuonna 1924 Henrik ja Emma Helanderilta 3000 markalla. Nykyisessä kaavassa talo on määritelty tärkeäksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa ilman painavaa syytä.

Makuutilat vintille

Mannonen on remontoinut reilun 40 neliön taloaan syksystä 2013 lähtien. Alakerrassa on keittiö ja kammari, joiden lautalattiat on uusittu. Kammarin puolella seinistä

poistettiin tapetit ja pinkopahvit ja jätettiin hirret näkyville. Samalla uusittiin alimpia, mätiä seinähirsiä.

Keittiössä korotettiin kattoa ja uusittiin kalusteet. Keittiökaapit Mannonen teetti työpaja Horisontissa. Kammarin ja keittiön seinät ja katto maalattiin valkoiseksi.

– Talo olisi muuten ollut niin pimeä. Kattokin oli ihan ruskea, Kirsti Mannonen toteaa.

Vintille on valmistumassa makuutilaa. Imuauto kävi puhdistamassa sieltä hiekat, purut, kivet ja muun tavaran. Tilalle laitettiin puhallusvillaa.

Talon vanha tiilikatto pestiin, pinnoitettiin ja maalattiin. Saunarakennukseen laitettiin uusi, vanhan ajan tyylillä tehty huopakatto. Talon sähköt uusittiin.

– Minun piti tehdä vain pientä pintaremonttia, mutta jouduinkin tekemään isompaa remppaa, Kirsti Mannonen kertoo.

Avustusta Ely-keskukselta

Mannonen sai vanhan talon kunnostamiseen Pirkanmaan Ely-keskukselta avustusta, joka riitti kattoremontteihin.

– Vanhan talon laittaminen ei todellakaan ole ilmaista, mutta minulla oli siinä mielessä myös onnea matkassa, että sain vanhaa lautaa ja muuta tavaraa lahjoituksena sekä hyviä neuvoja. Tein myös itse todella paljon.

Alun perin Mannosen haaveena oli muuttaa taloon asumaan vakituisesti, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Talo pitäisi liittää vesi- ja viemäriverkkoon ja talviasuminen vaatisi lisää eristämistä. Mannosen mukaan lisäinvestoinnit ovat rahakysymys.

Pihalla on kaivo, mutta sen vettä ei ole tutkittu. Kirsti Mannonen kertoo Bertan hakeneen talousvetensä ystävältään Kiinanmuurilta. Ulkohuussi on ulkorakennuksen yhteydessä.

Valkeakoskelta muutama vuosi sitten synnyinseudulleen Toijalaan palannut Mannonen käy usein lämmittämässä taloaan ja tekemässä lumitöitä reilun 1200 neliön tontilla. Kesällä pihalla kukkivat luonnonkukat ja Bertan istuttamat perennat.

Vanhan talon omistaja tekee mielellään töitä käsillään. Kemikalioyrittäjänä ja askartelutarvikeliikkeessä työskennellyt Mannonen on opettanut myös posliininmaalausta ja harrastaa sitä edelleen. Mannonen on miettinyt vanhan talon maalaamista joko punaiseksi tai harmaaksi.

– Tosin useampi on ollut sitä mieltä, että älä nyt ihmeessä. Nykyinen väri on monen silmään mieleinen.