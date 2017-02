Noin 60 Keskustan koululla oireillutta oppilasta siirtyy opettajineen ja ohjaajineen perjantaina Viialan kirjastoon, jonne on kalustettu kolme tilaa opetusta varten.

Lehtienlukusalissa ovat eskarilaiset, ykköset ja kakkoset, näyttelytilassa 3.–4.-luokkien oppilaat ja Viiala-salissa viitos–kuutosten yhdysluokka.

Torstaina näyttelytilaa omaksi luokakseen viimeistellyt Tiina Gran uskoo, että lapset ovat sopeutuvaisia ja osaavat ottaa oikean asenteen poikkeusjärjestelyihin.

– Hyvä, että saatiin edes tällainen ratkaisu. Minä sain onneksi sijaisen ja ehdin pari päivää laittaa tätä. Koululla olen opettanut nelosia, ja nyt ryhmään tulee myös kolmosia, Gran kertoo.

Perjantaina oppilaat ja opettajat käyvät syömässä koululla, mutta maanantaista alkaen ruuan pitäisi tulla kirjastolle.

– Toivottavasti muutkin joustavat ja ymmärtävät, että olosuhteet ovat nyt nämä, Gran viittaa myös kirjaston käytön muutoksiin.

Kirjaston sanoma- ja aikakauslehdet on siirretty lehtienlukusalista varsinaisen kirjastosalin takaosaan. Lehtiä voi nyt lukea kirjaston aukioloaikoina, kun normaalisti lehtienlukusali on maanantaista keskiviikkoon auennut tunnin aiemmin. Aikakauslehdistä on esillä uusimat numerot, ja vanhempia asiakkaat voivat pyytää kirjaston henkilökunnalta.

Torstaille luvattiin tietoa ilman kosteudesta

Keskustan koulu otettiin laajan peruskorjauksen jälkeen käyttöön marras–joulukuussa 2015. Marraskuussa 2016 tehtyjen kyselyjen mukaan oppilaiden ja henkilökunnan oireilu rakennuksessa oli syksyllä runsaampaa kuin viime keväänä.

Joulukuussa koulusta otetuista pintanäytteistä löytyi homeita, hiivoja ja yhdestä myös sädesientä. Sittemmin kaupungin työntekijät ovat tehneet koululla tehosiivouksen, ja rakennuksesta on otettu uudet pintanäytteet.

Perjantaina 27.1. pidetyn sisäilmatyöryhmän kokouksen jälkeen Akaan vt. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen päätti, että oireilevat lapset siirretään Viialan kirjastolle yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. Aluksi suunniteltiin noin 40 lapsen siirtämistä, mutta tämän viikon aikana määrä kasvoi kuuteenkymmeneen ja ryhmien lukumäärä kahdesta kolmeen.

Mittauksia ja tutkimuksia Keskustan koululla jatketaan. Sisäilman suhteellisen kosteuden mittaamiseksi koululle asennettiin viime perjantaina kolme mittauslaitetta, joiden mittaustuloksista luvattiin julkaista tiedote torstaina 2. helmikuuta.

Ilmanvaihtokanavien puhdistustarpeen selvittämiseen liittyvä kanavatutkimus on luvattu suorittaa laaja-alaisesti ympäri koulua tämän viikon alussa.

Tämän viikon aikana Keskustan koululla on luvattu ottaa myös sisäilmanäytteitä vähintään kymmenestä eri kohdasta. Niistä saadaan Akaan kaupungin tiedotteen mukaan tutkimustulokset 2–3 viikon kuluessa näytteenotosta.

Ilmanvaihdon muutostyöt tehdään hiihtolomalla

Myös muutossuunnitelmat sisääntulo-ala-aulan ja B-siiven ylimmän kerroksen käytävien ilmanvaihdon tehostamisesta ovat valmistuneet, ja niiden edellyttämät muutostyöt toteutetaan hiihtolomaviikon aikana.

Tämän viikon keskiviikkona sisäilman puhdistamiseksi luvattiin asentaa B-siiven ilmanvaihtokoneeseen ilmanpuhdistaja, jolla kaupungin mukaan saadaan vähennettyä ilmassa leijuvien epäpuhtauksien ja uusista materiaaleista haihtuvien päästöjen määrää. Laitteen vaikuttavuutta sisäilman laatuun seurataan tehostetusti.

Koulun siivoamisessa ylätasopölyjen määrän tarkistaminen ja tarvittaessa pyyhkiminen on sisällytetty päivittäiseen ylläpitosiivousohjelmaan, johon on saatu myös lisähenkilökuntaa.

Tämän viikon maanantaina Akaan kaupunki lupasi, että jos näillä toimenpiteillä ei saada aikaan parannusta sisäilmatilanteeseen, lisätutkimuksia jatketaan rakenteellisilla tutkimuksilla.