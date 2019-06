Puutarhan kevät

Olen hämmästellyt joka kevät puutarhani uutta kasvukautta. Jotkut perennat selviävät talvesta hämmästyttävän hyvin ja jotkut taasen kituvat ja kärsivät. Jokaisen talven jälkeen puutarhassani tapahtuu ihmeitä! Auringon valo ja lämpö sekä lannoitettu maa antavat kasveille voimaa, mutta jotkut perennat eivät vain jaksa sinnitellä kevääseen asti ja kuolevat. Perennojen kasvua seuratessa näkee myös, kuinka jotkut kasvit ryöstävät elintilaa toisilta kasveilta voimakkaasti leviävien juuriensa avulla. Eräät kasvit taasen heittelevät siemeniään sinne tänne tai tekevät rönsyjä, sinne minne ei pitäisi. Taimia voi löytää mistä milloinkin.

Muutamilla pimeässä talvisäilössä olevilla mukulaperennoilla on niin voimakas kesän tulon taju, että ne kasvattavat vaaleita, hujoppialkuja niin, että viimeistään toukokuun alussa ne on laitettava esikasvatukseen harson alle. Monesti tuntuu, että puutarhassa käydään samanlaista selviytymistaistelua kuin ihmiselämässä. Heikompia perennoita ihmiskäden pitää auttaa, jotta ne selviäisivät. Samalla tavalla joku saa voimaa Taivaan Isältä auttaa lähimmäistään. Jotkut selviävät elämän kolhuista Jumalan avulla. Jotkut panostavat elämän laatuun, jotkut puskevat läpi pimeän kauden sinnikkyydellään. Monet hakevat elämyksiä sieltä täältä.

Helluntai

Ensi sunnuntaina on helluntai! Se on iso juhla kirkollisessa kalenterissa. Ilman Pyhän Hengen vuodattamista kirkko/seurakunnat olisivat kuihtuneet ja näivettyneet alkuunsa, sillä voima lähteä liikkeelle olisi puuttunut. Lähteminen ja todistaminen vaati sen ajan opetuslapsilta suuria uhrauksia. Noin 2000 vuoden takainen helluntain tapahtuma oli kuin uusi kevään tulon ihme opetuslasten elämässä.

Kun Jeesus oli palannut Isän tykö taivaaseen, Häneen luottamuksensa asettaneet opetuslapset olivat kuin orvot lapset ilman isää. Lääkäri Luukas kertoo, kuinka Jeesus oli kuolemansa jälkeen näyttäytynyt 40 päivän ajan useasti ja puhunut Jumalan valtakunnasta. Jeesus valmisti opetuslapsiaan kohtaamaan vainoa ja kärsimystä sekä lähtemään liikkeelle: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuullut. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.” Apt 1:4–5.

Luvattu voima

Jeesuksen opetuslapsille luvattiin voima ylhäältä, kun Pyhä Henki tulee. Apt 1:8 Se annettiin tiettyä tarkoitusta varten. Luukaan mukaan Pyhä Henki annettiin opetuslapsille todistajan tehtävää varten aina maan ääriin alkaen Jerusalemista. Apt 1:8. Ei sitä annettu siksi, että apostolit/opetuslapset olisivat jääneet herkuttelemaan omassa hyvässä olossaan voiman valtapiirissä. Raamattu kertoo, että vasta tämän lupauksen annettuaan Jeesus otettiin pois. Se oli siis tärkeä asia! Raamattu toteaa myös, että näiden tapahtumien jälkeen ”He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta.” Apt 1:14

Jeesuksen lupauksen mukaisesti Pyhän Hengen voima annettiin opetuslapsille. Apt 2. Sen seurauksena kristillisellä kirkolla on tulevana sunnuntaina helluntai! Pyhän Hengen voima on kantanut Jeesuksen seuraajia aina tänne asti. Se muistuttaa meitä Hengen voiman tarjolla olosta ja saatavuudesta. Jeesuksen lupaus toteutui siksi, että Hänen opetuslapsillaan kautta aikojen olisi rohkeutta kertoa pyhästä ja armollisesta Taivaan Isästä ja mennä maan ääriin kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta: syntien anteeksi saamisesta ja armosta, rauhasta ja ilosta sekä uskosta ja rakkaudesta.

Jeesuksen ensimmäiset seuraajat ja apostolit tarvitsivat Pyhän Hengen voimaa kohdatakseen vainoa ja jopa marttyyrikuoleman. Sitä tarvitsevat edelleen vainotut uskovat kristityt ympäri maailmaa kestääkseen kidutusta, vainoa ja jopa kuolemaa Jeesuksen tähden.

Maan ääriin

Usko Jeesukseen ei ole trendikästä, mutta se valloittaa edelleen miljoonia ihmisiä maissa, missä hänestä ei ole aikaisemmin ollut tietoa. Raamatun käännöstyö, kristilliset radio-ohjelmat, evankelioimistyö ja monet muut kristilliset työmuodot käyttävät internetiä ja sen suomaa helppoutta. Katselen itse aika ajoin suoria ohjelmia muun muassa Thaimaasta, Venäjältä ja Euroopasta. Palautteita saadaan nopeasti ja vaivattomasti erilaisten ohjelmien kautta.

Länsi-Japanin luterilaisen kirkon mediakeskuksen seinällä on Japanin kartta, jossa on vieri vieressä nuppineuloja. Jokainen nuppineula kertoo, että Jeesuksesta kiinnostuneita ihmisiä on iso joukko maailmalla. Hän elää ja vaikuttaa Pyhän Henkensä kautta vastaanottavaisen ihmisen sydämessä.

Aila Laaksonen

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kirkkovaltuutettu.