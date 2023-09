Sami Hyötyläisen kerrostaloprojekti Alventiellä etenee lupavaiheeseen – ”Rakennuslupaan voi hakea jatkoaikaa”

Sami Hyötyläisen yritys Akaan Muuraus ja Laatoitus Oy hakee rakennuslupaa nelikerroksisen kerrostalon sekä pihavaraston rakentamiselle osoitteeseen Alventie 5, Akaa. Kiinteistölle on myönnetty poikkeuslupa nelikerroksisen talon rakentamiseen 13.4.2022. Lupa on voimassa 20.5.2024 saakka. Rakennuslupaa on haettava poikkeusluvan voimassa ollessa, tai poikkeuslupaa pitää hakea uudelleen.

– Rakennuslupa on pakko hakea nyt, rakennuslupa on sitten voimassa viisi vuotta. Rakennuslupaan voi hakea jatkoaikaa tarvittaessa, Sami Hyötyläinen avaa lupaprosessin taustoja.

Akaan Seudun helmikuussa 2022 julkaisemassa jutussa Hyötyläinen toivoi talon olevan valmis heinäkuussa 2023. Helmikuussa 2023 Hyötyläinen kertoi Akaan Seudulle projektin siirtyneen eteenpäin maailmantilanteen muutosten vuoksi ja että asiaan palattaisiin aikaisintaan keväällä 2024. Nyt näyttää siltä, että vuonna 2024 ei tule projektin osalta tapahtumaan mitään. Hänellä on kuitenkin yhä vakaa aikomus rakentaa talo tontille.

– Täytyy vartoa varmaan vuoteen 2025. Ainakaan ensi keväänä ei tehdä mitään, mutta vuonna 2025 voisi olla jo valonpilkku näkyvissä. Rakentamaan ei uskalla lähteä ennen kuin markkinoilla näkyy suunnanmuutos, Hyötyläinen kertoo.

”Posti voi muuttaa radikaalisti”

Akaan asuntomarkkinoiden tilanne voi muuttua jo ennen kuin rakennusalan tilanne kokonaisuudessaan paranee, Hyötyläinen huomauttaa.

– Jos Postin logistiikkakeskus sattuisi tulemaan Akaaseen, se voi muuttaa rakennushommia aika radikaalisti. Vaikka rakentaminen menee nyt nolliin, aina se lähtee siitä nousuun. Rakennusala on Suomen suurimpia työllistäjiä, ja raha kiertää, kun rakennetaan, Hyötyläinen näkee.

Tällä hetkellä Hyötyläisen yritys ei tee Akaassa yhtään mitään. Työt löytyvät pääkaupunkiseudun linjasaneerauksista. Työlistalla on isoja ja pieniä kohteita.

– Keskitytään tänne kokonaan. Mutta se kerrostalo käydään joka tapauksessa Toijalaan tekemässä joku päivä, Hyötyläinen lupaa.

Yksiöistä kolmioihin

Hyötyläisen mukaan suunnitelmat eivät ole projektin venyessä juurikaan muuttuneet. Helmikuussa 2022 taloon suunniteltiin 17 asuntoa ja kahta liikehuoneistoa. Liikehuoneistot olivat silloisissa suunnitelmissa kooltaan 28 ja 44 neliötä. Asunnoista seitsemän oli yksiöitä, kaksioita oli tulossa kolme kappaletta ja kolmioita seitsemän.

Taloon suunniteltiin myös käsin tehdyistä tiilistä paikan päällä muurattua julkisivua.

Lue myös: Sami Hyötyläinen suunnittelee kerrostaloa Akaaseen – ”Samanlainen kuin Urjalaan, mutta tyylikkäämpi”