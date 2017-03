Ratapiha oikeaan paikkaan

Tampereen kaupunki on maantieteellisesti pussissa ja edellytykset kaupungin kasvulle vaikeat. Jos (kun) Paasikivien-Kekkosen tietä ei saada tunneliin, ei saada asuntoja Näsijärven rantaankaan. Pyhäjärven rannassa jo ollaan. Kaiken lisäksi kaupunkia halkoo rautatie etelästä, pohjoisesta ja lännestä. Kun tilaa on ydinkeskustassa vähän, torneja ja jääkiekkoareenaa puuhataan radan päälle.

Kansanedustaja Arto Satosen (kok) idea siirtää järjestelyratapiha Tampereelta vaikkapa Akaaseen mahdollistaa lähes 40 hehtaarin alueen kaavoittamisen uudelleen. Miltei kaupungin keskustaan voisi rakentaa kokonaan uuden asuinalueen ja kaikkea maan ja taivaan väliltä. Mahdollisuus on uutta kasvua vuosikymmeniksi etsivälle Suomellekin huikea. Kansanedustaja Satonen kiirehtisi siirtoa vielä niin, että se tehtäisiin ennen läntistä oikorataa.

Päärata samoin kuin moottoritie Helsingistä Tampereelle ovat Suomen kasvun väyliä. Näitä väyliä voidaan hyödyntää hallitusti tai hallitsemattomasti. Pahinta mitä voidaan tehdä, on kaavoittaa sinne tänne risteyksiin kauppakeskuksia, jotka tuhoavat kuntakeskuksien loputkin palvelut. Ideapark olkoon tästä varoittavana esimerkkinä.

Järjestelyratapihan siirto Akaaseen mahdollistaisi Suomen kasvun väylien järkevän käytön. Myös valtatie 9 ja Turun rata tulevat täällä parhaiten hyödynnettyä. Akaa on jo nyt varautunut kasvuun kaavoittamalla Yritys-Konhoon merkittävän teollisuusalueen, joka ilman muuta hyötyisi järjestelyratapihasta.

Järjestelyratapiha ei siirry Tampereelta minnekään hetkessä, mutta Maakuntakaava 2040 työssä se on ilman muuta mukana joko niin, että se sijoittuu oikoradan kylkeen Lempäälään tai tulee etelämmäksi Toijalaan. Akaan apulaiskaupunginjohtaja Heikki Partanen sanoo viime maanantain Aamulehdessä, että kaupungilla on valmius ottaa ratapiha tänne. Valmius ei yksin riitä, on oltava myös suunnitelma, kuinka ratapihaa tänne lobataan. Kansanedustaja Arto Satonen on noussut merkittäväksi tekijäksi suomalaisessa liikennepolitiikassa. Hänen sanansa painaa ja hän aukoo varmasti tarvittaessa ovia, jos on sisään astujia.

Akaan kaupungissa nuollaan tämä kevät haavoja miinusmerkkisen tilinpäätöksen takia. Taloutta on tasapainotettava voimakkaasti, juustohöylä on tässä työssä aivan liian kevyt väline. Kun osasyyksi takavuosien ylijäämien katoamiseen kerrotaan vielä vaalivuoden hekuman, eivät kunnallispoliitikot hevin innostu mistään uusista suunnitelmista. Järjestelyratapihan siirto on myös monelle luottamushenkilölle ja viranhaltijalle niin iso asia, että sen mieltäminen tärkeäksi tulevaisuuden hankkeeksi on vaikeaa. Rata on kuitenkin tuonut seutukunnalle voimaa aina. Nyt jos koskaan ollaan logistisesti oikealla paikalla. Suomi valuu etelään. Viisasta kunnallispolitiikkaa saattaisi nyt olla pitää huoli siitä, että mennään sisään kun ovi avataan. Tähän politiikkaan kuuluu myös tietää, missä ovat oikeat ovet.

On aivan selvä, että Akaan puolesta ei kukaan kasvua rakenna. Alijäämät käännetään ylijäämiksi itse. Loputtomiin ei voida karsia, on myös rakennettava – tässä ja nyt, huomenna ja myöhemminkin. Houkutteleva kaupunki syntyy rakentamalla, ei puhumalla.