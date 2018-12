Keppihevosia ja tonttupolku – joulumyyjäisillä oli huikea suosio

Toijalan joulunavauksessa 24. marraskuuta pidettiin myös perinteiset myyjäiset, jotka järjesti Lions Club Toijala Arvo Ylppö. Paikkana oli tällä kertaa Toijalan yhteiskoulu, ja kävijöitä oli järjestäjien mukaan ennätysmäärä. Myyntipöytiä oli viitisenkymmentä, mikä oli enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Yksi myyjistä oli yläkoulua käyvä Veera Linna.

– Aloin tehdä käsitöitä alakoulussa. Mummokin tekee käsitöitä, ja ylipäänsä meillä perheessä tehdään niitä paljon. Teen muun muassa keppihevosia, loimia, riimuja ja muita varusteita sekä huovutettuja avaimenperiä, Linna hymyilee myyntipöytänsä takana.

Käsitöiden tekeminen on hänestä mukavaa ajanvietettä, ja on hienoa pystyä tekemään käsillään jotain. Töiden aihepiiri kumpuaa hevosharrastuksesta. Veera Linna harrastaa askellajiratsastusta islanninhevosilla. Aikaisemmin hän on kilpaillutkin hiukan este- ja kouluratsastuksessa.

Joulua perheessä vietetään kotosalla, ja isovanhemmat tulevat kylään.

– Aamulla käymme saunassa. Sitten oleilemme ja katsomme televisiosta jouluohjelmia. Meillä on perinteiset jouluruoat kuten kinkku ja laatikoita.

Pukilta neitonen toivoo rahaa, jotta hän saa maksettua ratsastusvalmennuksia. Yritteliäs nuori miettii, että hän voisi ehkä aikuisena olla sivutoiminen yrittäjä, mutta pelkällä käsitöiden tekemisellä tuskin elättää itseään.

Veera Linna kiertää mummonsa kanssa joulun alla erilaisissa myyjäisissä, ja joulunavaus aloitti tämän vuoden myyjäiskauden.

– Tästä se joulufiilis lähtee, Veera Linna toteaa iloisena.

Myös hengellinen merkitys tärkeä

Liisa ja Ellen Laine piipahtivat ostosten lomassa myyjäisten kahvioon. Kohta kolme vuotta täyttävä Ellen oli syy poiketa joulunavaukseen. Nyt tytölle jo jää muistoja tapahtumasta.

– Olemme jouluihmisiä, ja olemme jo alkaneet miettiä esimerkiksi mitä joulukoristeita hankimme. Laitamme kotia joulun näköiseksi ja käymme kirkossa kuuntelemassa joululauluja, Liisa Laine kertoo.

Kolmihenkisen perheen omat jouluperinteet ovat vasta muovautumassa.

– Aattoaamuna menemme saunaan ja syömme joulupuuron. Sitten lähdemme Ellenin papan luo. Illalla kävelemme kotiin hautausmaan kautta ja viemme sinne kynttilät. Joulupäivänä olemme kotona oman perheen kanssa. Loput isovanhemmat tulevat käymään tapanina.

Ellen-tyttö toivoo pukilta itkevää ja pissaavaa nukkea. Entäpä äidin toiveet?

– Oma äitini toivoi aina kilttejä lapsia, kun meitä oli yhteensä kuusi. Pitäisikö jatkaa perinnettä? Liisa Laine naurahtaa.

– Rauhaa ja olemista me varmaan halutaan.

Perheenäiti kokee joulussa myös hengellisen merkityksen.

–En halua, että se hukkuu kaiken muun alle. Juhlimme myös Jeesuksen syntymää. Luemme Ellenin kanssa jouluevankeliumin. Omassa lapsuudessani se luettiin aina ennen jouluruokaa, se on minusta ihana perinne ja tarina, Liisa Laine sanoo.

Perinteet lapsen myötä

Myyjäistungoksessa pyörivät Janina Tuominen tyttärensä Pihla Virtasen kanssa. He olivat jo ostaneet edellisenä päivänä joululahjoja Black Friday:n tarjouksista.

Myös tässä perheessä aatto alkaa joulupuurolla.

– Mieheni haluaa aina tehdä puuron aikaisin aamulla. Kaikki sukulaisemme asuvat lähellä, joten käymme mummuilla ja isomummuilla kylässä. Meillä ei ole vielä paljon omia jouluperinteitä, ne tulevat varmasti nyt lapsen myötä, kun joulu kasvattaa merkitystään, Tuominen miettii.

Pihla-tyttö täyttää kaksi vuotta tammikuussa.

– Tykkään siitä, että joulu on rauhan ja rauhoittumisen aika, vuoden lopetus, Janina Tuominen sanoo.

Tonttupolku lasten ilona

Myyjäisten yhteydessä oli uutuutena lapsille Lastumäen maastoon rakennettu tonttupolku. Sen varrella oli viisi pistettä, joilla oli erilaisia tehtäviä lapsille. Jokainen osallistuja sai oman passin, johon sai leimoja osallistumisesta. Paikalla oli joulumuori ja tonttuja sekä itse joulupukki.

Polkua katsasti nelihenkinen Saarelan perhe. Isä Tapio ja äiti Anne-Mari kehuvat joulunavauksen tuovan heille joulumielen.

Kahdeksanvuotias Lilja ja viisivuotias Nooa kertovat toivovansa pukilta muun muassa kylpytakkeja. Nooa täsmentää, että muitakin toiveita on.

– Jouluvalmistelumme ovat vielä vähän vaiheessa. Kinkunpaistosta lähtee varsinainen joulunviettomme. Teemme muutenkin perinteisiä jouluruokia, ja isovanhemmat tulevat kylään, Tapio kertoilee.

Lions Club Toijala Arvo Ylppö käyttää myyjäisistä saadun tuoton paikkakunnan vähävaraisten perheiden auttamiseen.