Eläkkeellä oleva luokanopettaja, musiikkimies Harri Heiniö on rakentanut elämänsä aikana yhteensä parikymmentä sähkö- ja bassokitaraa. Viimeisin taidonnäyte on visakoivuinen sähkökitara, jota Heiniö tekee Valkeakoski-opiston puutyöpiirissä Arvo Ylpön koululla Toijalassa. Kitara tulee Heiniön omaan tai hänen poikansa käyttöön. Musiikkia Heiniö tekee omassa äänitysstudiossaan.

– Sointiahan ei tiedä, ennen kuin kitara on valmis. En ole aiemmin tehnyt kitaraa visakoivusta, Heiniö kertoo.

Heiniö on rakentanut soittimia muun muassa tervalepästä, saarnista, ruusupuusta ja mahongista. Visakoivuun hän tarttui kokeilunhalusta.

Sähkökitaran visakoivuinen body eli lankku on paksumpi kuin sähkökitarat yleensä. Sen sisälle Heiniö on kovertanut äänionkaloita.

– Umpinaisena tämä olisi hirveän painava, koska tämä on näin paksu. Yleensä sähkökitarat ovat parikymmentä milliä ohuempia, Heiniö esittelee.

Heiniön mukaan valtava määrä työtunteja menee hukkaan, jos kitaran rakentamisessa hutiloi. Vaikeinta on saada kaulasta kunnollinen. Sähkökitaran kaulan hän tekee vaahterasta.

– Puu pitää katsoa tarkkaan, jotta kaulasta tulee sellainen, että pysyy valmiinakin suorassa. Joskus olen käyttänyt väärää puuta, jolloin kaulasta on tullut ihan susi. On ikävää heittää valmis kaula menemään. Kun tehdään instrumentteja, puun pitää kuivua monta vuotta.

Puutöiden vasta-alkaja kunnostaa Harald Hirmuisen haarikan

Päivi Niemisellä on edessään rivi pieniä, numeroituja puuosia, joista hän kertoo kokoavansa Harald Hirmuisen haarikan. Vanha katajainen astia on Mantereen tilalta Lempäälästä.

– Haarikka on ollut kotona käytössä, mutta se hajosi, kun se oli liian kuivassa paikassa. Puuesineet pitäisi säilyttää alaspäin. Nyt olen palikkatestivaiheessa. Palikat ovat löytyneet, ja nyt alan kokoamaan niitä, Nieminen kertoo.

Hän arvelee haarikan päätyvän koristekäyttöön. Seuraavaksi suunnitelmissa on nikkaroida puutarhakalusteita.

– Aloitin puutyöt syksyllä. Olen vasta-alkaja, mutta innostus on suuri ja opettajat hyviä. Tekeminen on kiinnostavaa, täällä on mukavaa seuraa ja täällä oppii uutta.

Päivi Niemisen esikuva on puutyöpiirin konkari Anja Ilmanen.

Puutyöveteraanin kaappi on yhdistelmä uutta ja vanhaa

Kansalaisopiston puutyökursseilla yli kolmekymmentä vuotta käynyt Anja Ilmanen rakentaa kaapinrunkoa, johon tulevat käytetyt lasiovet.

– Aika hyvä löytötavara, Anja Ilmanen tuumaa ovista.

Ilmanen vie koivukaapin Urjalan Perhon kylään kotitilalleen, joka toimii perheen kesäpaikkana ja kotimuseona.

– Tämä tulee nykyisten kaappien jatkoksi tiskipöydän päälle. Kaapissa voi säilyttää kahvipurkkia ja sokeria, Anja Ilmanen miettii.

Ilmanen aikoo seuraavaksi ryhtyä korjaustöihin. Työlistalla on kirjahyllyn laatikoita, vanhoja tuoleja ja nojatuoli.

Ilmasen suuritöisin projekti on ollut 1800-luvulta peräisin olevan kaapin kunnostaminen. Kolme metriä korkea kaappi oli katkaistava keskeltä, jotta se saatiin kuljetettua opiston puutyöluokkaan.

Lahjapenkki syntyy lapsuudenkodin pihavaahterasta

Riitta Mäkelä on vuosien varrella kansalaisopiston puutyökursseilla kunnostanut muun muassa tuoleja, vanhan renginkaapin ja isänsä lapsuudenaikaisen tuolin. Tuoreimman työn, puupenkin, hän antaa lahjaksi siskonsa tyttärelle, joka muuttaa uuteen kotiin.

Penkin istuinosan poikkipuut ovat vaahteraa ja sivut koivua. Molemmat ovat peräisin Mäkelän lapsuudenkodin pihapiiristä Jämijärveltä. Koivu on kaadettu viitisen vuotta sitten ja vaahtera kaksi vuotta sitten.

Mäkelä aikoo käsitellä penkin kuultavalla tai puolihimmeällä lakalla. Penkin alle tulevat kierrätysjalat, jotka on otettu talteen Artekin tuolista.

Markku Mattila valmistautuu chilikauteen

Chiliharrastaja Markku Mattila nikkaroi puutyöpiirissä ikkunalautoja chilien taimilaatikoille.

– Chilit ovat aikaisemmin olleet verannalla, mutta ikkunalla ne saavat paremmin valoa, Mattila kertoo.

Viime vuonna Mattilat kasvattivat 36 chiliä.

– Ne olivat tulisuudeltaan keskitasoa ja siitä ylöspäin. Käytämme chiliä kastikkeisiin, uuni- ja pataruokiin ja teemme erilaisia chilihyytelöitä. Joskus teimme suppilovahveroista hyytelöä, joka maustettiin chilillä. Chilijälkiruokiin emme ole vielä erikoistuneet, Markku Mattila kertoo.

Mattilat ovat kokeilleet erilaisia chilien kasvatusmenetelmiä aina vesiviljelystä lähtien ja kasvupaikkana verantaa, kasvihuonetta ja avomaata. Markku Mattilan mukaan viime vuonna parhaiten satoa tuotti puolittain pensaan alla kasvanut chilikasvi, joka hyötyi pensaassa hyörineistä pölyttäjistä.

Mattila on kunnostanut myös vanhoja keittiön puutuoleja sekä Ericssonin seinäpuhelimia, jotka ovat appiukon peruja.

– Olen purkanut ja putsannut puhelimet ja hionut kaikki metalliosat puhtaaksi ruosteesta. Yhteen tein metallista uuden kannen. Puhelimien koneistoja ei vaan saa enää mistään. Olen etsinyt niitä monta vuotta, Mattila toteaa.