Viiala-Lehti 12.1.1984: Nokipaperit hälyttivät palokunnan

Nokiset paperijätteet aiheuttivat palokunnan tämän vuoden ensimmäisen hälytyksen viime viikon torstaina. Viilatehtaan lähistöllä sijaitsevan omakotitalon savupiipusta leijaili näitä papereita pilvin pimein pihamaalle.

– Palokunnan päästyä paikalle paljastui, ettei kysymys ollut kummemmasta kuin että roskien polttouunin suuluukuissa oli vikaa, mikä aiheutti normaalia kovemman vedon, kertoo palopäällikkö Jouko Elijoki.

– Tuli pääsi suoraan piipusta läpi ja jätteet levisivät laajalle. Koska oli kuitenkin lumista ja märkää, mitään tulipalovaaraa ei ollut. Roskienpolttaja sai kehotuksen korjata vika.

Kirjalainat vakiintuneet

Lainausten määrä Viialan kirjastossa kääntyi viime vuonna lievään nousuun. Kun vuonna 1982 lainoja kertyi kaikkiaan 74.128, oli niitä seuraavana vuonna 75.297.

Vaikka lainausluvut osoittavatkin viime vuonna siis hienoista kasvua, puhuu kirjastonhoitaja Olavi Liukkonen mieluummin lainausten määrän tasaantumisesta.

– Kyllä lainausten määrä on tasaantunut tietylle tasolle parin, kolmen vuoden aikana. Siinä ei suurta nousua ole ollut, nytkin vajaa kaksi prosenttia edellisvuodesta.

Vuoden ensimmäinen viialalaisvauva syntyi Koskissa

Viime viikon tiistaina, 3.1., päätti Mervi ja Sakari Paasikankaan esikoinen viikon empimisen jälkeen ilmestyä maailmaan. Syntyessään potra poikalapsi painoi 4450 grammaa ja pituutta sillä oli 53 senttiä.

Vuoden 1984 ensimmäinen viialalaisvauva näki päivänvalon Valkeakosken aluesairaalassa, jonka synnytysosasto on ollut vaarassa joutua lakkautetuksi liian vähäisten synnytysten vuoksi. Tätä vaaraa ei kuitenkaan enää ole, sillä synnytysten määrä on kääntynyt kasvuun synnytysosaston toiminnan tehostamisen myötä.

– Kaikki sanoivat etukäteen, että täällä äidit saavat hyvän kohtelun ja että henkilökunta on keskimääräistä parempaa. Osasto vastasi hyvin toiveita. Tämä on hyvä paikka synnyttää, kertoo Mervi Paasikangas.