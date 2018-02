Ikämiehet pelaavat futsalin SM-lopputurnauksen Akaassa

Toijalan Pallo-49 sai järjestettäväkseen tämän vuoden futsalin KKI-45 SM-lopputurnauksen. Järjestysoikeus toi seuran ikämiesjoukkueelle automaattisen lopputurnauspaikan seitsemän muun joukkueen seuraksi. Lopputurnaus pelataan 10.–11. maaliskuuta Toijalan Monitoimihallilla.

Vuosi sitten maaliskuussa Topan neliviitoset sijoittuivat vastaavassa lopputurnauksessa hopealle. Mukana tämänkin keväisessä turnauksessa on viime vuoden mestari Puijon Pallo. Olisi siis revanssin paikka akaalaisilla. Tampereen piirin piirinsarjassa joukkueen pelivire on sopivassa nousukiidossa. Kahdesta viime pelistä joukkue on ottanut neljä pistettä sarjan kärkipään joukkueilta.

Lopputurnauksen kahdeksan joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon. A-lohkossa pelaavat TP-49, Kangasalan Voitto, IFK Willmanstrand, Lappeenranta, Vantaan Lokomotiv. B-lohko. Tampereen Pallo Veikot, Lahden Kuusysi, Lehmon Pallo-77, Kontiolahti, Puijon Pallo, Kuopio.

Topan pelit alkulohkossa: lauantaina kello 11 TP-49–KaVo, kello 14.20 Valo–TP-49. Sunnuntaina kello 10 TP-49–WIFK. Sunnuntain jatkopelit: välieräottelut kello 13.30 A1–B2, kello 14.30 B1–A2. Pronssiottelu kello 15.30. Loppuottelu kello 16.30.

Turnauspaikalla on myös TP-49 naisjoukkueen pitämä kioski.