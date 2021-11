Akaan hyvinvointikeskuksessa ja työpaja Horisontissa on todettu koronatartuntoja viikolla 47. Altistuneet on kontaktoitu, Akaan kaupunki tiedottaa.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedotti tiistaina 23. marraskuuta, että koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla koko epidemia-ajan korkeimmalla tasolla. Pirkanmaalla on voimassa yleinen maskisuositus. Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut, että myös Akaassa jatketaan maskien käyttöä kouluissa yli 12-vuotiailla ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalla sisätiloissa. Työpaikalla on vahva maskisuositus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirille kokoontumisrajoituksia yli sadan henkilön yleisötilaisuuksiin sisätiloissa, joissa ei ole osallistujille määriteltyä istumapaikkaa. Avin rajoitukset ovat voimassa 24.11.-19.12.2021. Ne eivät koske yleisiä kokouksia, messuja, näyttelyitä tai vain lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia. Akaan kaupunki noudattaa toiminnassaan Avin ja alueellisen pandemiaohjausryhmän linjauksia. Koronapassin mahdollista käyttöönottoa kaupungin järjestämissä tapahtumissa selvitetään.