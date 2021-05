Pirkanmaan Imupalvelun käytössä on moderni IMUROBOTTI, jonka turvin päästään työskentelemään esimerkiksi ahtaissa paikoissa, kuten rakennusten ryömintätiloissa. Imurobotti on kätevä myös kohteisssa, jonne ihminen ei voi mennä vaikkapa erilaisten altistumisen johdosta.

Uudenmaan Imupalvelu on hankkinut kiitettävät kannukset 40 toimintavuotensa aikana. Yrityksestä on varttunut toimialansa innovatiivinen lippulaiva. Imupalvelu on vahva brändi, jota arvostetaan yrityksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Referenssilista on pitkä ja kannustava.

Nyt perinteikäs yritys rantautuu Pirkanmaalle. Meidän maakunnassamme alansa konkaritoimija tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia palvelujaan PIRKANMAAN IMUPALVELU -apunimellä. Yritys tarjoaa osaamistaan kaikille mahdollisille asiakkaille jokaisessa maakunnan 23 kunnassa. Nimensä mukaisesti toiminta ulottuu koko Pirkanmaalle.

Pirkanmaan Imupalvelu toimii aluksi Akaasta ja Sääksjärveltä käsin. Uudenmaan Imupalvelu operoi Nurmijärveltä laajaa reviiriään. Helsinki-Ylöjärvi-moottoritie mahdollistaa huippunopean koneiden ja aputyövoiman siirtymisen Pirkanmaalle. Yrityksellä on vahvat ja laajat hartiat. Palvelulupauksista pidetään kunniakkaasti kiinni. Tervetuloa asiakkaaksi!

Yhteistyöterveisin,

JANI VALTAJÄRVI

Toimitusjohtaja

Pirkanmaan Imupalvelun käynnistäjä

Palvelumme rautaisella otteella ja koetellulla ammattitaidolla

PUHALLUSPALVELUT

Olemme kehittäneet ja patentoineet uudenlaisen puhalluslaitteiston, joka mahdollistaa katkeamattoman työnkulun myös kohteissa, joissa puhallettavaa materiaalia on paljon. Yleisesti käytössä olevilla puhalluslaitteistoilla puhallustyö aloitetaan imemällä auton säiliö täyteen puhallettavaa materiaalia ja vasta tämän jälkeen voidaan aloittaa varsinainen puhallustyö. Puhallusautossamme kuormaus tapahtuu koneellisesti, jolloin työtä voidaan suorittaa katkeamatta pitkiäkin aikoja.

Puhallettavien materiaalien toimitukset:

• Puhallusauton mukana (noin 13 m3)

• Isoissa kohteissa toimitettuna työkohteeseen suoraan hiekka-autolla (joko asiakkaan tilaamana tai Imupalvelun tilaamana)

• Erikoiskohteissa puhallettava materiaali voidaan toimittaa niin sanotulla hihna-autolla suoraan puhallusauton lavalle (esimerkiksi kaupunkien keskustat ynnä muut ahtaat paikat)

ERISTEIDEN IMUROINTI

Suurtehoimuautolla imettävä materiaali siirtyy letkua myöten imuauton säiliöön. Säiliön tyhjentäminen tapahtuu kippaamalla. Eristeet voidaan kipata asiakkaan osoittamaan paikkaan tai toimittaa suoraan kaatopaikalle. Yleensä niin sanotut vanhan ajan eristeet jatkokäytetään joko polttamalla tai kompostoimalla. Suurtehoimuauton suodattimet pitävät kaiken pölyn pois ympäristöstä.

Korjaamme rakennusten alla kulkevia viemäreitä.

Muun muassa sahanpurut, turpeet, koksikuonat, olki, hiekka, savi, sammal, puhallusvillat, rakennusjätteet ynnä muut vastaavat. Kaikki alle 150 mm:n materiaali on mahdollista imeä auton säiliöön. Autojemme säiliökoot vaihtelevat 10-25 m3 välillä.

VIEMÄRIEN KORJAUKSET

Korjaamme rakennusten alla kulkevia viemäreitä.

Jos rakennuksessa on niin sanotut kantavat lattiat, viemärien korjaus on mahdollista suorittaa ulkokautta. Sokkelin ali tai läpi tehdään kulkuaukko talon alle, putket imetään imuatolla esiin (tunneli talon alle). Putket uusitaan/korjataan, käytävä täytetään puhaltamalla, jos on tarpeen. Näin tehden rakennuksen sisäpuolella ei tarvitse välttämättä tehdä mitään korjaustöitä. Usein kustannustehokas työmenetelmä.

Jos rakennuksessa ei ole kantavia lattioita, lattia poistetaan viemärin kohdalta. Putket imetään esiin, uusitaan/korjataan, aukko täytetään puhaltamalla ja lattiat korjataan ennalleen.

Nämä työmenetelmät ovat usein vaihtoehto niin sanotulle putkien sujuttamiselle (vanhan putken uudelleenpäällystäminen).

Teemme työkohteen kartoituksen ja kustannusarvion.

ALUSTILOJEN KUNNOSTUKSET

Suoritamme alustilojen kunnostuksia ja kuntokartoituksia.

Kosteus- ja homeongelmat ilmenevät usein hajuhaittoina. Tyypillisesti näitä ongelmia esiintyy rakennuksissa, joissa salaojitus ja ilmanvaihto on tehty puutteellisesti. Jos epäilette, että alustiloissa on ongelmia, kuntokartoituksella voidaan selvittää vahingon laajuus ja kunnostustarve hinta-arvoineen. Teemme korjaustöitä myös asiakkaan omien suunnitelmien ja kartoitusten mukaisesti.

Alustiloissa yleisimmin suoritettuja töitä ovat:

• Massanvaihdot

• Salaojitustyöt

• Ilmanvaihdon parantaminen

• Lämmöneristyksen parantaminen

OTA YHTEYTTÄ PIRKANMAALLA

0400 171 986 pirkanmaa@imupalvelu.fi

Lisää tietoa meistä: imupalvelu.fi/pirkanmaa

TOIMIPAIKKAMME PIRKANMAALLA

• AKAAN TOIMIPAIKKA / VARIKKO Humalikorventie 2, 37800 Akaa

• SÄÄKSMÄEN TOIMIPAIKKA Vikinraitti, 33880 Lempäälä

MODERNI KALUSTOMME

• 20 suurtehoimuja puhallusautoa

• Kaivinkoneet

• Huoltoautot

Palvelemme 40 vuoden kokemuksella, olemme vakaa ja arvostettu toimija

Uudenmaan Imupalvelu Oy on vuonna 1980 perustettu pneumaattiseen eli ilmalla tapahtuvaan materiaalin siirtoon erikoistunut yritys. Laajensimme tänä vuonna myös Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueille. Pirkanmaan Imupalvelu keskittyy Pirkanmaan maakuntaan. Palvelemme kuitenkin tarvittaessa koko Suomen alueella.

Teemme suurtehoimurointia ja -puhallusta nykyaikaisella ja tehokkaalla kalustolla, jonka imuteho on 4500-8000 kuutiota tunnissa vapaata ilmaa. Käytössä olevan kaluston säiliön tilavuus on 10-16 kuutiota ja käytettävän letkun koko on 6” tai sitä pienempi riippuen työkohteesta.

Työkohteitamme ovat muun muassa talojen alustilat, eristeiden poistot välipohjista, öljysäiliöiden ja viemärilinjojen täytöt ja korjaukset, sekä muut vaikeat kohteet, joissa pneumaattinen materiaalin siirto on tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Kun tarvitsette asiantuntijan suurtehoimurointiin tai soran puhallukseen, ottakaa yhteyttä. Palvelemme mielellämme.