Raviharrastus on Akaassa yhä voimissaan

Veljekset Luoma on tehnyt maatalous- ja rautakauppaa Toijalassa jo 30 vuoden ajan. Merkkipaalua juhlittiin asiakkaiden kanssa soppatykin äärellä syyskuussa, ja päivästä on muistona kuvatulosteita rautakaupan tuulikaapissa. Kun astuu tuulikaapista ensi kertaa peremmälle, on helppo todeta, että täällä kauppa ilmiselvästi perustuu siihen, että henkilökunta tietää, missä mitäkin on. Kun myyntiä on Hämeentien molemmin puolin, ja päälle lasketaan vielä Satamatien varrella oleva varasto, on helppo uskoa, että tilat kätkevät sisäänsä 50 000 tavaraa.

– Aika paljon ja ehkä vähän liikaakin, Luoman veljessarjan kuopus, 55-vuotias Pauli myöntää.

Liikkeen historia alkoi jo vuonna 1975, kun Kustaa Luoma perusti maataloustarvikekauppa K-Luoman Huuskan taloon eli nykyisestä Toijalan kierrätyskeskukseen. Veljekset Kari, Heikki, Markku ja Pauli ehtivät olla isällään töissä muutaman vuoden, kun isä-Kustaa päätti vuonna 1982 lopettaa ja keskittyä hevosiinsa.

– Isä sanoi, että jos jatkatte, niin jatkatte, Pauli Luoma kuvailee.

Vuonna 1984 liike siirtyi kokonaan veljeksien harteille ja uusi kauppa avattiin Hallitien varrelle seuraavana vuonna. Siitä asti veljekset ovat painaneet töitä kuusi päivää viikossa. Ilman kesälomia. Tai kalastuksesta nauttiva Heikki Luoma on pitänyt viiden viikon kesälomia, mutta hän aloittaakin työt joka aamu viideltä.

Hevosjuttuja ja kakkukahveja

Varastohallin päädyssä olevan kopin seinään on kiinnitetty kyltti, jossa lukee konttori. Kun astuu ovesta sisään perjantai-iltapäivänä, käy heti käy selväksi, että täällä tehdään kauppaa, ja jutut tulevat kaupan päälle. Toisinaan kahvitkin, ja kahviin kaadetaan luonnollisesti maitoa punaisesta tölkistä. Toimittaja on astunut sisään ”vääränä” päivänä. Paras päivä olisi ollut lauantai, jolloin kopille kokoontuu kymmenkunta ”ukkoa”, hevosmiehiä ja muita, joilla on hyviä juttuja. Arvoisa pakinoitsija Matti Pitkokin kuuluu ja näkyy – kuten seinälle olevista lehtileikkeistä voi lueskella – poikenneen usein. Lauantaina olisi ollut tarjolla Timo Leivon tarjoamaa kakkua.

– Raveissa voittaneet joutuvat tarjoamaan pullaa tai torttua, ja eronneen tuovat oikein ison kakun, Pauli Luoma veistelee.

Ei perjantaikaan huono päivä ole, sillä ovesta astuu sisään muun muassa Paulin sanoin Toijalan naisten oma samettisilmä, Akaan komein mies ja myös monta naista, joista yksi nuori nainen marssii määrätietoisesti suoraan kahvinkeittimelle. Tulija on Markun tytär Essi Luoma. Koppi on selvästi miesten valtakuntaa, mutta joku roti on.

– Moi, tulin katsomaan onko täällä kahvia.

– Huomasitko, että meillä on uusi vesisäiliö, ihan puhdas ulkoapäinkin, eikä valskaa enää, Pauli raportoi kahviveden hakijalle.

Vaikka Essi ei olekaan hyppäämässä isänsä saappaisiin, kolmas polvi on kuitenkin jo vahvuudessa, sillä Paulin pojat Riku ja Roni ovat töissä liikkeen Satamatien varrella sijaitsevalla varastolla.

– No tuskin pojat tätä jatkavat, kyllä tässä sen verran isojen puristuksessa ollaan.

Kolmeenkymmeneen vuoteen mahtuu Luoman veljesten mukaan monenlaista murrosta, ja kauppakumppanit ovat vaihtuneet. Töitä on tehty lähes jokaisen ketjuliikkeen kirjaimen alla. Kaupan pitäminen omissa nimissä ei ole ollut helppoa.

– Keskusliikkeet myyvät tavaraa omilleen ihan eri hinnalla kuin meille, joten erotus pitää ottaa omasta selkänahasta.

Pauli Luoma kuvaa yrittämistä lainsuojattomana elämiseen, jossa kaikki perustuu vankkaan terveyteen. Usko yrittämiseen on kovalla koetuksella sekä Kari-veljen kahden viikon takaisen sairaskohtauksen että pitkään jatkuneen taantuman vuoksi.

– Muutenkin menee niin kauan hyvin, kun on uskonto kymppi ja laskento neljä.

Paineita esimerkiksi liikkeen aukioloaikojen pidentämiseen on, mutta veljen sairastuminen muistuttaa kuitenkin siitä, että töidenkin tekemisellä on rajansa.

Yhtä kaikki, kun on tottunut tekemään, voisi yhtäkkinen pysähdyskin ottaa koville. Osaisiko sitä olla jouten lainkaan?

– Joskus riittää, kun asiakkaiden välillä istahtaa tähän hetkeksi kahville ja juttelee muiden kanssa. Asiakkaat ovat aika mukavia, eikä heidän kanssaan tarvitse resuta, Pauli Luoma kuvailee.

– Niin, täältä on saanut tavaraa joskus pyhänäkin, jos joltakulta on loppunut työmaalla tarvikkeet kesken, varastolla työskentelevä Jukka Eho kertoo omistajien puolesta.

Ehon lisäksi varastolla työskentelee Kari Sipiläinen ja liikkeen puolella Tiina Hiltunen. Toimitusjohtaja Kari Luoman vaimo Tuula Toivonen hoitaa muun muassa liikkeen kirjanpitoa ja laskutusta.

Akaalta puuttuu kasvuhalu?

Edellisistä laskusuhdanteista Veljekset Luoma selvisi vakaiden maatalousasiakkaiden vuoksi. Kun maatalouskaupalla tehtiin ennen 80 ja rautakaupalla 20 prosenttia liikkeen tuotosta, ovat luvut kääntyneet toisinpäin. Pauli Luoman mukaan nyt päällä oleva taantuma näkyy ja tuntuu jo yksinomaan sen vuoksi.

– Joka väittää, ettei tämä taantuma näy, varmaan valehtelee. Kun ihmisten käyttöraha pienenee, se näkyy meilläkin heti.

Akaan kaupungintalolle Pauli Luoma kaipaa lisää yrittäjähenkisyyttä. Luoma kertoo pelkäävänsä edelleen sitä, ettei tontteja myydä kaikille halukkaille ja että kaupungista puuttuu kasvuhalua.

– Aikanaan kun Saarioinen yritti tulla tänne, Toijalalla ei ollut osoittaa tonttia. Valkeakoskella on parhaimmillaan ollut töissä 700 ihmistä. On selvä, että tällaisia kauppoja ei saisi päästää sivu suun, sillä kerrannaisvaikutukset ovat ihan selkeästi todettavissa.

Pauli Luoma toivoo koko maan ja Euroopan talouden lähtevän pian nousuun, mikä rohkaisi taas uusiin investointeihin meillä ja maailmalla.

– Mediakin tuo esille usein vain negatiivisia asioita, ja uutisissa kerrotaan, kuinka moni sai taas lähteä. Se on harvemmin uutinen, kuinka paljon ihmisiä on jossakin otettu töihin, Pauli Luoma kritisoi.