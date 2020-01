Sisä-Suomen poliisi sai tiistaina hälytystehtävän Kangasalan Tredun toimipisteelle kello 11.34. Ilmoituksessa kerrottiin, että eräältä koulun oppilaalta oli otettu pois reppu, jossa on aseita. Kyseinen henkilö otettiin kiinni koulusta kello 11.43.

Epäillyllä oli mukanaan käsi- ja kaasuase. Hän oli myös varautunut sytyttämään tulipalon. Hän oli esittänyt suusanallisen uhkauksen ja esittänyt reppunsa sisältöä henkilökunnalle. Tämän vuoksi hänen reppunsa otettiin henkilökunnan toimesta haltuun ja poliisi hälytettiin paikalle.

Poliisin mukaan tällaiset tapahtumat ovat hyvin harvinaisia Suomessa.

– Huolimatta kyseessä olevista rikosnimikkeistä ei kukaan koulussa ehtinyt joutua konkreettiseen hengen tai terveyden vaaraan. Koulu järjestää tarvittaessa kriisiapua henkilökunnalle ja oppilaille, poliisi kertoo.

Poliisin esitutkinta on käynnistynyt, ja poliisi on puhuttanut epäiltyä kerran. Tapahtumista on muodostunut selkeä kuva. Esitutkinnasta ei poliisin mukaan ole tarvetta tiedottaa enempää.