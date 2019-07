Näin kesäisin hyvää ajanvietettä ovat kirjat. Kirjojen lukeminen on rentouttavaa, ja se kehittää lukutaitoa.

Kirjoja löytyy moneen makuun: lapsille, nuorille, aikuisille, tieteestä kiinnostuneille, jännityksestä pitäville tai fantasiasta nauttiville. Kirjoja voi myös kuunnella äänikirjan muodossa esimerkiksi pitkillä matkoilla.

Kirjat ovat hyviä ulkomailla, kun ei aina välttämättä ole nettiä tarjolla. Tällöin on mukava lukea kirjaa puhelimen räpläämisen sijasta. Lentokoneessa on hyvin aikaa lukea kirjaa, kun puhelin muutenkin täytyy pitää lentotilassa.

Myös iltaisin ennen nukkumaan menoa on parempi lukea kirjaa, sillä puhelimesta lähtevä sininen valo on suunniteltu pitämään ihmistä hereillä. Juurikin tästä syystä on helpompi nukahtaa, jos lukee kirjaa eikä näprää puhelinta ennen nukkumaanmenoa

Minä, Kaisa, luen paljon. Minulle mieleisiä kirjoja ovat nuorten scifi- ja fantasiakirjat, vaikka kaiken näköiset nuorten jännityskirjat ovat myös mielenkiintoisia. Usein vietänkin koulun jälkeen aikaa kirjastossa. Kirjastot ovat hyviä paikkoja lukea, sillä niissä on rauhallista. Siellä kirjat on helppo löytää ja vaikkapa lainata mukaan. Kirjastossa voi myös tehdä läksyt ja harjoitella kokeisiin.

Akaassa kirjastoja löytyy Toijalasta ja Viialasta. Toijalassa on Akaan pääkirjasto ja Viialassa Viialan kirjasto Vilkku. Akaan kirjastot ovat mielestäni sopivan kokoisia, joten niistä on helppo löytää etsimänsä kirjat. Kirjat ovat mielestäni paras ja edullisin tapa matkustaa, sillä vain mielikuvituksesi on rajana. Kirjojen avulla voi matkustaa kokonaan eri kulttuuriin tai jopa eri planeetalle.

Kirjat ovat myös sen takia mahtavia, että saat vapauden kuvitella päässäsi kaiken. Siis ihan kaiken mitä kirjassa kerrotaan, saat itse kuvitella ja muodostaa pääsi sisällä. Kirjoja lukemalla pystyt siis kehittämään niin lukutaitoasi kuin mielikuvitustasi.

Minä, Inkeri luen nykyään vähän verrattuna siihen, kuinka paljon ennen luin. Pidän kauhukirjallisuudesta, mutta myös tietokirjat ovat kiinnostavia. Luen myös paljon sarjakuvia. Ne ovat oman tyyppistään kirjallisuutta, joka jostain syystä unohdetaan helposti kirjallisuudesta puhuttaessa.

Lempikirjailijoitani ovat muun muassa Stephen King ja Rick Riordan, mutta olen pitänyt myös useista klassikkokirjoista, joita olen lukenut. Lukeminen on myös auttanut minua monissa koulutöissä, sillä olen sitä kautta kehittynyt verbaalisesti.

Lukeminen on avannut uusia maailmoja, ja siksikin luen enemmän myös muuta kuin sarjakuvia. Saan itse kuvitella ympäristön. Lukemisen kautta olen myös saanut uusia kavereita ja kiinnostunut itsekin kirjoittamisesta. Suosittelen lukemista aivan kaikille iästä riippumatta. Se on hauskaa ja kehittävää tekemistä.

Toivotamme kaikille hyvää loppukesää ja hauskoja hetkiä kirjojen parissa.

Kaisa Häikiö ja Inkeri Häikiö

Kirjoittajat ovat koululaisia

Forum Akaa on Akaan Seudun kolumnisarja, jossa akaalaiset kirjoittajat tarkastelevat ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa