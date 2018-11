Leijona Futsalilla voittoisa Oulun reissu – joukkueelle kolmas peräkkäinen voitto

Futsal-Liiga palasi lauantaina maajoukkuetauolta. Leijona Futsal suoritti paluun terävästi, kun se hurjasteli 1–7 (0–4) -vierasvoittoon Oulussa sarjanousija Tervareita vastaan.

Loppulukemat olivat oikeutetut. Vierasjoukkue oli edellä kaikilla osa-alueilla, eikä vähiten hyökkäyspään virtuoosimaisuudessa – Leijona Futsal järjesteli useita todella upeita osumia pääarkkitehtinaan kauden avausmaalinsa iskenyt ja samalla tehopisteet 1+3 loihtinut Dusan Milojevic.

Päävalmentaja Jovan Stankovic painotti joukkueelleen ennen ottelua hyvän alun merkitystä. Bussijaloista ei ollutkaan tietoa, kun kaikki kolme ensimmäistä vaihtoa päättyivät vierasmaaliin. Ensin osui Jussi Nyström, sitten Tatu Ahosen tolppalaukauksen maaliin sihdannut Mika Jussila, ja ottelussa oli jo ratkaisun makua kun Milojevic tykitti tutun keskihaaston jälkeen lukemiksi 0–3. Vielä ennen taukovihellystä Stankovic sai nautiskella sivurajakuvion päätteeksi takatolpalta 0–4.

Toisen jakson alussa Tervarit kavensi, mutta voittotaisteluun kotijoukkue ei ehtinyt. Siitä piti huolen ensin Miikka Hurme, joka otti upeasti Juho Laineen heittoavauksen vauhdista haltuun ja ohitti vielä Tervari-maalivahdinkin. Ottelun lopussa Leijona Futsalin tämän kauden maalikunkku Juhana Jyrkiäinen näytti vielä maalinälkäänsä kahden osuman verran, ja näin akaalaisjoukkue pääsi kotimatkalle täyden kolmen sarjapisteen ja hyvän esityksen kera.

Juho Laine venyi huipputorjuntoihin

Vahvan koko joukkueen esityksen myötä leijonien voittoputki venyi näin jo kolmeen otteluun. Ilahduttavaa alkukaudesta on ollut erityisesti päästettyjen maalien sarake – viime kaudella verkko soi omissa keskimäärin 3,3 kertaa, syyskauden saldona on tähän asti tasan 2 päästettyä maalia per peli. Tähän osansa on varmasti tiivistyneellä puolustuspelillä, mutta myös maalivahdit ovat olleet kerrassaan loistavia. Oulussa torjuntavuorossa oli Laine, ja melko avoimessa ja vauhdikkaassa pelissä hän otti jälleen useita huipputorjuntoja ja tarjosi näin omalta osaltaan voiton eväät joukkueelle.

Liiga jatkuu leijonien osalta heti keskiviikkona, jolloin vieraskiertue saatetaan päätökseen Pirkkalassa. Siellä PJK isännöi, ja Leijona Futsal hakee neljättä peräkkäistä voittoaan sarjan nelospaikalta. Tulevana lauantaina edessä on paluukotihalliin, kun Monarilla nähdään todellinen huippuottelu. Vastaan asettuu Leijona Futsalia pykälän ylempänä kolmantena sarjataulukossa oleva Someron Voima. Ottelu käynnistyy Toijalan Monitoimihallilla kello 15.