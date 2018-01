Vuosi vaihtui

Vuosi 2018 on hyvin mielenkiintoinen. Edessä on monta sellaista asiaa, joilla halutessamme on kauaskantoinen merkitys. Muutama poiminta.

Ensiksikin Akaa saa strategian valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Se, että vanhaa strategiaa jatkettiin tällekin valtuustokaudelle, on nolo muistus siitä, että tulipaloja sammutettaessa jää tärkeimmät aikaa vievät asia tekemättä. Strategia kuulostaa kuivalta ja etäiseltä, mutta on kaiken toiminnan perusta. Juuri tässä tilanteessa, missä Akaassa nyt ollaan, tarvitaan uskottava, tarpeeksi rohkea ja ovelakin uusi strategia.

Uskottava strategia ei haihattele ja mahtaile. Rohkea strategia tunnustaa tosiasiat ja näyttää askelmerkit uuteen. Akaalla on kiistämättömät vahvuutensa, jotka on rohkeasti otettava käyttöön. Kun esimerkiksi puuterminaali siirtyy pois kaupungin keskustasta, antaa se mahdollisuudet monen muun asian toteuttamiselle. Viialan Yrittäjät ovat syystä huolissaan Viialan keskustan tulevaisuudesta. Ovela strategia tekee tarvittaessa kaupungista toimijan. Tästä hyvänä esimerkkinä on hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Akaata on markkinoitava nykyistä tehokkaammin.

Tänä vuonna on vihdoinkin syytä keskustella vuoden 1918 tapahtumista Akaassa ja laajemminkin. Tiedämme, että Akaan alue ei ole näissä tapahtumissa vähäpätöisin. Keskustelun avaa Kylmäkosken kulttuurikirkossa 17. tammikuuta järjestettävä 1918-seminaari. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kehotti uudenvuodenpuheessaan hyvin pohtimaan näitä asioita, joita vieläkään ei ole käsitelty kunnolla. Nyt on sen aika, kiihkotta.

Vuoden 2018 syksyllä järjestetään maakuntavaalit. Näin pitää nyt uskoa, vaikka yhtään lakia maakunnista, saati vielä tärkeämmästä sosiaali- ja terveysuudistuksesta ei ole vielä olemassa. Tulevat uudistukset ovat suurimpia sitten peruskoulu-uudistuksen. On sanottu myös, että näin suurta uudistusta ei ole 100-vuotiaassa tasavallassa koskaan tehty. Maakunta ja sitä johtava valtuusto ovat aivan uusia toimijoita. On tärkeää, että syksyn vaalit otetaan tosissaan ja esimerkiksi Pirkanmaalle saadaan koko maakuntaa edustava valtuusto. Jos oikein toimitaan, esimerkiksi Etelä-Pirkanmaalla olisi mietittävä yli puoluerajojen menevää yhteistyötä.

Tulevat maakuntavaltuutetut eivät ole kuntiensa edustajia. He kuitenkin tulevat jostakin. He vievät viestiä, jonka he kotikunnistaan saavat. Tehtävä on vaativa, koska harteilla on toki myös Pirkanmaa kokonaisuutena. Maakuntavaltuuston ensimmäinen toimikausi hioo sen toimintatavat. On tärkeää, että Akaasta saadaan ehdolle valovoimisia ja asiantuntevia ehdokkaita. Nyt on tarjolla uusi ja tärkeä luottamustehtävä.

Suomi on 100-vuotias tasavalta. Vuosi 1918 oli itsenäisen Suomen ensimmäinen vuosi. Tuolloin ei voitu puhua yhtenäisestä hyvinvointivaltiosta, joksi Suomi on sadassa vuodessa rakentunut. Rehellisesti on myös sanottava, että kaikki meillä ei ole edelleenkään kunnossa. Taloustilanteen parantuessa kohenee myös työllisyysaste. Täystyöllisyyttä tuskin saavutetaan, mutta tänäkin vuonna olisi etsittävä vaikuttavia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Kepillä näitä asioita ei ratkaista, eikä syyllistämällä.

Akaan Seudussa käynnistyy tammikuun lopulla uusi kuukausisarja vuoden 1918 Akaasta. Tämäkin on paikallislehden tehtävä tässä hektisessä ja pirstoutuneessakin maailmassa. Nykyisyyttä ja tulevaisuutta ei ole, jos ei muista historiaa.