Sähkösopimuksen kilpailutus on helppoa ja nopeaa

Koska viimeksi olet edes miettinyt kilpailuttaa sähkösopimuksesi? Aivan, asia on tuskin käynyt edes mielessä. Näin on monen suomalaisen kohdalla ja syy löytyy siitä, että vastaavanlaisten sopimusten päivittäminen ajan tasalle tuntuu monesta erittäin työläältä.

Vastaus löytyy kuitenkin nykyään verkosta, jossa sähkösopimusten kilpailutus on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi. Rahanarvoisia säästöjä syntyy nopeasti lähes kaikille, jotka kilpailutuksen tekevät, eikä siinä ainakaan kukaan häviä mitään.

Mistä lähteä liikkeelle kilpailutuksen kanssa?

Ensimmäinen asia, joka täytyy tietää, on sähkönkulutuksesi, ja se, milloin sähköä kuluu. Kulutuksesi voit nähdä esimerkiksi sähkölaskustasi, tai vielä tarkemmin nykyisen sähköyhtiösi verkkosivulta. Monen sähköyhtiön sivuilta voit katsoa reaaliaikaisesti sähkönkulutusta jopa tuntitasolla.

HelppoHinta.fi -sivustolla voit tehdä sähkösopimuksen kilpailutuksen helposti, vaikka et tietäisikään tarkkaa sähkönkulutustasi. Laskuri voi arvioida kulutuksen perustuen syöttämiisi arvoihin asuntosi koon, asukkaiden ja lämmitystavan mukaan.

Lasketusta kulutuksesta HelppoHinta osaa suositella sinulle halvinta sähköntoimittajaa muutamassa minuutissa haluamallasi sopimuksella, on se sitten määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Parhaimman sopimuksen löytää toki helpoiten syöttämällä varsinaisen kulutuksen laskuriin.

Erilaiset sähkösopimukset

Sähkösopimuksia on lähtökohtaisesti kahdenlaisia, määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia.

Määräaikainen sähkösopimus tarkoittaa sitä, että sitoudut esimerkiksi 12kk ajan maksamaan sähköstäsi tietyn hinnan, joka määritellään sopimuksen ehdoissa. Tällainen sopimus tuo tietynlaista turvaa siihen, ettei sähkölaskusi yhtäkkiä kasva pörssisähkön hinnan noustessa, ja näin ollen määräaikainen sopimus on helposti ennakoitava. Huono puoli määräaikaisessa sopimuksessa on se, että sellaista on vaikea kilpailuttaa silloin kun itse haluaa.

Toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella sähkön hinta monesti muuttuu pörssisähkön hinnan mukaan. Joissain sopimuksissa hinta muuttuu kuukausittain ja toisissa jopa tunneittain. Näin ollen, jos ajattelet, että sähkön pörssihinta tulee olemaan matala tulevaisuudessa, myös oma sähkölaskusi on pieni. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on myös helppo kilpailuttaa HelppoHinta.fi:n avulla.

Millaisen sähkösopimuksen tarvitset?

Jos käytät paljon sähköä yöllä, esimerkiksi varaajien muodossa, saattaa olla järkevää ottaa tariffisähkösopimus. Aikatariffi tarkoittaa sitä, että sähkölle on eri hinta yöllä ja päivällä. Päivisin, ja varsinkin kylminä talvipäivinä, sähkön kulutus on suurta, joka merkitsee sitä, että sähkön hinta on korkea. Yöllä taas sähkön hinta on matalampi, kun tarvetta on vähemmän. Näin ollen varaajia on järkevää lämmittää öisin yösähköllä. Jos taas käytät sähköä lähinnä vain päivisin, aikatariffi ei ole sinulle hyödyllinen.

Määräaikainen kiinteähintainen sähkösopimus voi olla järkevä silloin, kun tiedät että sähköä kuluu jatkuvasti ja paljon. Näin sinun ei tarvitse olla vahtimassa pörssisähkön hintaa, kun haluat kytkeä suuremmat laitteesi päälle, oli sitten kuuma tai kylmä, yö tai päivä. Suuret toimijat kuten tehtaat ja isot maataloudet ottavat monesti määräaikaisen sopimuksen, koska isossa toiminnassa halutaan toimia ennustettavasti ja eliminoida kaikki mahdolliset riskit, vaikka se sitten maksaisi vähän enemmän.

Normaalissa kotitaloudessa määräaikainen sopimus on monesti huono idea, koska se on vaikea kilpailuttaa, ja kiinteä sähkön hinta ei juurikaan tarjoa säästöjä.

Kuinka usein sähkösopimus on järkevä kilpailuttaa?

Hyvänä nyrkkisääntönä kilpailutuksen tekemiselle voidaan pitää 2-3 kertaa vuodessa. Sähköyhtiöt mielellään kilpailevat asiakkaista jatkuvasti ja sinä voi asiakkaana päästä hyötymään tästä hyvinkin helposti. Sähköyhtiöt tarjoavat varsinkin uusille asiakkaille monesti erilaisia kampanjoita, joiden avulla sähköä saattaa saada hyvinkin halvalla muutaman kuukauden ajan. Mikään ei estä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kilpailuttamista heti, kun kampanja loppuu. Siinä vaiheessa voikin olla järkevää etsiä kilpailijalta vastaava kampanja ja näin pitää sähkön hinta jatkuvasti halpana.