Toisen kauden demarivaltuutettu Jouni Salonen, 45, on asunut koko elämänsä samalla paikalla Kitulassa, joka sijaitsee Arajärventien varrella Viialassa. Kotikulmiin yhdistyy tuttuus ja tietty vapauden tunne.

– Paikkaan on kiintynyt kovasti, koska tämä on synnyinpaikka ja täällä on kasvanut, Salonen sanoo.

Lähellä Salosen kotia sijaitsee punaisten muistomerkki, jossa vappuna muistetaan vakaumuksensa puolesta kaatuneita.

– Lapsena en vielä ymmärtänyt asian tarkoitusta, vaan minua kiinnostivat enemmän torvisoittokunta ja autot. Se oli sitä aikaa, kun aate oikeasti näkyi myös autoissa. Kun SKDL:n ihmiset tulivat, Ladaa oli tienvarressa ja paljon, Salonen muistelee.

Salosen mukaan Akaa on asumiseen sopivan pieni paikka lähellä Tamperetta.

– Täällä asutaan ison paikan lähellä, mutta ei kuitenkaan isossa paikassa. Myös peruspalvelut ovat lähellä. Ja vaikka kaikki ei olisikaan niin lähellä kuin ennen, ne eivät kuitenkaan ole niin kaukana kuin Tampereen pohjoispuolella, jossa puhutaan ihan eri matkoista.

Perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Jouni Salonen oli ensimmäistä kertaa ehdolla vuoden 2000 kunnallisvaaleissa edesmenneen kunnallispoliitikko Reijo Vadénin pyytämänä. Salosta ei vielä silloin valittu valtuustoon, mutta siitä asti hän on toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä. Tällä hetkellä Salonen johtaa Akaan perusturvavaliokuntaa ja Akaan ja Urjalan muodostaman yhteistoiminta-alueen perusturvalautakuntaa, jonka puheenjohtajuus siirtyy kahden vuoden päästä Urjalalle.

Yo-merkonomiksi opiskellut Salonen työskentelee palvelusihteerinä Akaan kaupungin rakennusvalvonnassa. Perheeseen kuuluu vaimo sekä kaksi päiväkoti-ikäistä tytärtä.

Musiikkiharrastus alkoi c-kaseteista

Nykyisin kunnonkohotusmielessä lenkkeilevä Jouni Salonen pelasi kolmekymppiseksi asti jalkapalloa Viialan Peli-Veikoissa. Toinen nuorena aloitettu harrastus on musiikin kuuntelu.

– Olin 11- tai 12-vuotias, kun sain ensimmäiset c-kasetit. Toinen oli Duran Durania ja toinen Hurriganesia, Salonen kertoo.

Salosella on noin 9000 musiikkiäänitteen kokoelma, joista vinyylilevyjä on yli 5000 ja cd-levyjä vähän alle 4000. Kokoelma sisältää heviä, hard rockia ja rockia. Iron Maiden -fanin musiikkihuoneessa päivystää myös yhteyeen Eddie-maskotti.

Juttusarjassa Akaan valtuutetut esittelevät lempipaikkansa ja puhuvat muutakin kuin politiikkaa.