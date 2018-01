Kansanedustaja Pekka Haavisto on tutkitusti Suomen suosituimpia poliitikkoja ja hän edustaa modernia, inhimillistä ja tulevaisuuteen uskovaa Suomea. Maamme tarvitsee presidentin, jolla on suunta eteenpäin. Haavisto olisi rauhallinen ja turvallinen johtaja turvattomassa maailmassa. Tätä mieltä on Pirkanmaan Vihreät ry:n hallituksen pälkäneläinen jäsen Heli Merimaa, joka uskoo puolueensa ehdokkaan menestykseen.

Heli Merimaa liputtaa osaamisen puolesta.

– Pekka Haavistolla on ainutlaatuinen ulkopolitiikan osaaminen erityisesti rauhantyössä. Hän on tehnyt konkreettisia ehdotuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mies puolustaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, pälkäneläistukija listaa.

Merimaa arvostaa sitä, että Haavisto peräänkuuluttaa aktiivista otetta rauhantyöhön ja ilmastotyöhön.

– Tätä otetta hän veisi presidenttinä toimiessaan eteenpäin ja samalla hänen ansiostaan Suomi olisi vahva tekijä maailman suurien ongelmien ratkaisemisessa, hän innostuu.

Merimaa on vakuuttunut siitä, että Haavisto lieventäisi maaseudun ja kaupunkien välistä vastakkainasettelua.

– Haavisto toimisi koko Suomen puolesta. Teiskolaisena kesäasukkaana hän toki tekisi myös Pirkanmaata tunnetuksi, pälkäneläiskannattaja arvelee.

Merimaan mielestä presidentinvaali on ennen kaikkea henkilövaali. Hän iloitsee siitä, että Pekka Haaviston arvot ja hänen ajamat asiat ovat vihreiden tärkeitä poliittisia teemoja.

– Presidentinvaali yhdistää puolueen jäseniä tekemään töitä yhteisen ja tärkeän päämäärän eteen, hän miettii.