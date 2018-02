Muusikko Mirkka Paajanen esiintyy Viialan Majataloillassa

Ensi sunnuntaina 18.2. kello 17 vietetään Viialan kirkolla Majataloiltaa teemalla Enkeleitä ja demoneita.

Majatalon musiikkivieraaksi saapuu helsinkiläinen muusikko ja laulujentekijä Mirkka Paajanen. Paajanen on artistina vielä suurelle yleisölle uusi tuttavuus, mutta hänen kynästään on lähtenyt paljon tunnettuja lauluja. Paajanen on tehnyt lauluja Samuli Edelmannille, Katri-Helenalle, Vesa–Matti Loirille, Suvi Teräsniskalle sekä monille muille eturivin artisteille. Viime aikoina Paajanen on esiintynyt yhdessä Samuli Edelmannin ja Mikko Kuustosen kiertueilla. Sooloartistina hänen tunnetuin kappale on nimeltään Kuiskauksia.

Kalajoelta kotoisin olevan Paajasen juuret ovat kotiseurakunnan hengellisessä elämässä, nuoruudessa ammennetut eväät kantavat yhä omalla sooloartistina.

Puhujavieraaksi saapuu Lahden kasvatustyön teologi, pastori Jari Laulainen. Laulainen tuo näkökulmaa siihen, millaisia enkeleitä ja demoneita mukanamme kulkee kärsimysten ja kiusausten keskellä. Laulainen valottaa myös sitä, miten Jeesus toimii kiusausten kanssa.

Entisten Nuorten Majatalo kutsuu laulamaan ja kohtaamaan kaikenikäisiä ihmisiä. Lapsille on järjestetty pyhäkoulu sekä varhaisnuorille oma Backstage-klubi. Majatalon yhteislauluista vastaa Majatalon oma houseband. Tarjolla on kahvia sekä suolaista purtavaa. Tilaisuuteen on ilmainen pääsy.

Juha Heinonen