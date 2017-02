Rukoilkaamme rauhallisia aikoja

Tilanne maailmassa ei tänä päivänä ole vakaa, ei ole ollut pitkään aikaan. Levottomuus kasvaa ja viha vaikuttaa lisääntyvän kaikkialla. Lisää huolta on aiheuttanut USA:n uuden presidentin virkaan astuminen. Donald Trump tuntuu asettavan vaalipuheensa hetimiten toimeen. On tietenkin hienoa, että pitää lupauksensa, mutta minkälaisissa asioissa? Mielestäni tulella leikitään vakavasti silloin, kun evätään tiettyjen maiden tietyn uskontokunnan edustajien pääsy maahan. Kun Euroopassa on muureja murrettu, niin Amerikassa niitä ryhdytään rakentamaan. Naisten asemaa heikennetään kirjoittamalla sääntöjä, joiden perusteella evätään järjestöiltä tuki, mikäli eivät toimi siten, kuin herra presidentti haluaa. Tämän presidentin on napin painalluksella valta hävittää maan tasalle laajoja alueita.

Sotaa käyvien maiden soisi katsovan kärsivien kansalaistensa hätää ja ymmärtää, että maata pitää rakentaa ei tuhota. Naiset, lapset ja vanhukset eivät ole turvassa näissä maissa, kuitenkin pakolaisilta halutaan evätä pääsy turvaan sodan keskeltä. Suomessakin on tahoja, jotka haluavat käännyttää ihmisiä takaisin sodan kauhujen keskelle. Vihapuhe riehuu internetissä erilaisilla foorumeilla ja rasistisia kirjoituksia kirjoittavien ja niistä tuomioita saaneiden poliitikkojen annetaan jatkaa tehtävissään. Näin muukalaisviha tulee ikään kuin sallituksi tavaksi toimia.

Miten tähän on tultu? Siihen en tiedä vastausta, vaikka yritän sen löytää. Paavi Franciscus on ottanut kantaa siihen, kuinka kristittyjen tulee elää kuten Kristus opettaa eikä kenenkään tule tuomita toisen uskontokunnan jäseniä. Viikonlopun tapahtumat saivat hänet tähän puuttumaan. Tuhansittain ihmisiä lentokentillä eri puolilla maailmaa joutuivat hämmennyksen valtaan, kun heitä ei kansalaisuutensa ja uskontonsa perusteella päästetty matkustamaan USA:aan. Nyt on lisäksi uutisoitu, että sinne matkustavien ulkomaalaisten pitää antaa puhelimensa ja sosiaalisen median yhteystiedot ennen kuin pääsevät maahan. Mitähän siitä seuraa?

Nyt on aika entistä enemmän rukoilla Jumalalta rauhaa maailmalle ja ihmisille hyvä tahtoa kaikkialla. Rukoilla viisautta vallassa oleville ja toivoa rauhallista tulevaisuutta eri maiden kansalaisille. Saattaa tuntua siltä, että yhden ihmisen on mahdotonta vaikuttaa maailmassa, mutta jos jokainen meistä pyrkii rukouksellaan ja toimillaan kohti rauhaa, niin uskon tässäkin joukkovoimaan.

Allekirjoitin sunnuntaina internetissä kirjeen Donald Trumpille, missä pyydetään häntä kammon sijaan tuntemaan myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole hänen näköisiään (valkoisia), eivät puhu kuten hän eivätkä rukoile samaa Jumalaa kuin hän. Tämän kirjeen on allekirjoittanut jo yli kolme miljoonaa ihmistä eri puolilta maailmaa.

Rauhaa ja hyvää tahtoa rukoilemme!

Raija Toivonen

Kirjoittaja on Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa toimiva akaalainen seurakunta-aktiivi.