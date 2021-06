Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on edelleen helpottanut ja alue on siirtynyt luokittelussa perustasolle. Koronan ilmaantuvuus on edeltävän kahden viikon ajalta 21 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on 0,7 prosenttia.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä kiittää pirkanmaalaisia vastuullisesta toiminnasta ja suositusten noudattamisesta. Ohjausryhmä tähdentää perustasolla pysymisessä koronarokotteen merkitystä. Nykyisellä tasolla pysyminen edellyttää ykkös- ja kakkosrokotteen ottamista ja hygieniaohjeiden noudattamista.

Pandemiaohjausryhmä poisti tiistaina 8.6. suosituksensa aikuisten sisäliikuntarajoituksista. Aikuisten lajinmukainen harjoittelu ja kontaktilajit ovat nyt sallittuja myös sisätiloissa. Sekä maskisuositus että etätyösuositus ovat edelleen voimassa.

Perustasolle siirryttäessä aluehallintovirasto ottaa kantaa kokoontumisrajoituksiin.

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on käsitellyt linjauksia ja suosittelee noudattamaan niitä. Kaupunki kiittää asukkaita vastuullisesta toiminnasta koronatilanteen selättämiseksi.