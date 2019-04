On sanottu, että vaalikampanjointi on ollut siistiä, vaikka muutaman puolueen kohdalla kamppailu näyttää kovin tasaväkiseltä. Tarkkaileva äänestäjä on pannut merkille, että eräs teema on jäänyt huomiotta – ei ole varoitettu huonontuneesta sisäisestä ilmapiiristä. En tarkoita home- tai muita ilmasto-ongelmiamme, vaan taantunutta moraalia.

Korkea moraali on pienen kansan paras turvan antaja – sen sanoi aikanaan Juho Kusti Paasikivikin.

Kerrataanpa, mistä on kysymys. Me elämme maailmassa, jossa aktiivisesti pyritään hävittämään perusarvojamme. Luettelo on pitkä: 1. Media on täynnä sopimattomuutta, rikotaan siveellisiä arvoja. 2. Paine käyttää huumeita ja muita keholle vahingollisia aineita kasvaa. 3. Riidellään, ollaan epäystävällisiä, etenkin verkossa. 4. Ivataan heitä, jotka esittelevät epätrendikkäitä mielipiteitä, erilaisia uskonkäsityksiä. 5. Kiusoitellaan, kun jollakin on jokin pienikin poikkeavuus, kielioppivirheistäkin. 6. Ei uskalleta varoittaa muita, vaikka näkisi, mitä moraalittomuus aiheuttaa. Eräs nuorisoryhmä katseli, kuinka orava pyöri puun ympärillä. Paikalla ollut koira seurasi sitä hiljaa. Kun orava oli piilossa rungon takana, koira siirtyi lähemmäksi. Orava näki koiran lähestyneen, mutta ei reagoinut. Lopulta se oli sen hampaissa. Kaikki näkivät tapahtuman etenemisen, mutta ei asiaan puututtu, ennen kuin se oli myöhäistä. Tarvitsemme oikeita visionäärejä, ajoissa varoittajia, niin kotona kuin yhteiskunnassakin.

Tuomo Isokangas (ps)

Nokia