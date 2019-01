Päärata plus -maakunnat järjestivät viime perjantaina pääradan kunnostamiseen ja kehittämiseen tähtäävän Suomi raiteille -keskustelutilaisuuden Helsingin rautatieasemalla ja junamatkalla Helsingistä Tampereelle. Päärata plus -yhteistyön tavoitteena on edistää ja vauhdittaa pääradan kehittämistä.

Suuret kaupungit ja maakuntajohtajat Päärata plus -alueelta sekä Uudenmaan maakunta jättivät kannanoton, jossa esitetään, että pääradan korjaaminen, kehittäminen ja pullonkaulojen poistaminen kirjataan jo seuraavaan hallitusohjelmaan.

– Puheet eivät riitä, nyt tarvitaan tekoja. Pääradan kehittäminen täytyy saada kirjattua hallitusohjelmaan, ja viimeistään liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, jossa luodataan 12 seuraavan vuoden hankkeet, eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) sanoi tapahtumassa.

Myös opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) penäsi, että päärata täytyy saada seuraavan hallituksen ohjelmaan.

– Se on koko Suomen hanke. Se vaikuttaa kaikkeen, ja siksi päärata on nostettava kärkeen, ministeri puhui.

Tampereelta halutaan Helsinkiin alle tunnissa

Akaankin läpäisevä ja Toijalan aseman ja Viialan seisakkeen ohittava junarata Helsingin ja Tampereen välillä on Suomen vilkkain henkilöliikennerata. Matkustajia kulkee vuosittain asemavälistä riippuen 4,5–6,6 miljoonaa, mikä on 35 prosenttia kotimaan kaukoliikennematkoista.

Ennusteiden mukaan tungos lisääntyy lähivuosina.

– Pääradalle tarvitaan lisää kapasiteettia ja nopeutta, esimerkiksi lisäraiteita ja häiriöherkkyyden vähentämistä. Nyt pääradalle ei tahdo mahtua lisää junia, ja nopeudet ovat jopa hidastuneet, Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen (kok) sanoi.

Tamperelainen kansanedustaja Sofia Vikman (kok) pitää tärkeänä matka-aikojen nopeuttamista.

– Että viimein saadaan matka-aika Helsingistä Tampereelle alle tuntiin, Vikman sanoi.

Opetusministeri Grahn-Laasonen puolestaan toi esiin sen, että nopeita junia tarvitaan myös Hämeenlinnassa.

– Se on todella tärkeää alueemme elinvoiman, vetovoiman ja arjen sujumisen kannalta, Grahn-Laasonen korosti.

Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme puolestaan totesi, että päärata on Suomen ulkomaankaupan keskeisin yksittäinen väylä.

– Ilman sitä Suomessa ei olisi ulkomaankauppaa tässä muodossa, Halme totesi.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko kiirehti kokonaissuunnitelman tekemistä, ja samaa mieltä oli Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen.

– Suunnittelu täytyy saada ripeästi liikkeelle, koska se vaikuttaa myös rahoitusvaihtoehtoihin, Hokkanen korosti.