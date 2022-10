Kitaristi Ben Granfelt esiintyy yhdessä akaalaisen Jake’s Blues Bandin kanssa Toijalassa ravintola Old Bronxissa perjantaina 7. lokakuuta. Keikka alkaa noin kello 22, ja sille on vapaa pääsy.

Ben Granfelt on pitkän linjan muusikko, joka on ehtinyt uransa aikana kiertää maapalloa muun muassa Leningrad Cowboysin, brittiläisen Wishbone Ashin ja oman Ben Granfelt Bandinsä kanssa. Monet muistavat Granfeltin myös Guitar Slingersin riveistä.

Granfelt on julkaissut 19 soololevyä. Ensimmäinen niistä oli vuoden 1994 The Truth. Vuonna 2021 ilmestyi LIVE… Because We Can! joka on äänitetty Vuotalossa Vuosaaressa juuri ennen koronapandemian alkua.

– Montakohan vuotta on mennyt sitten viimeisten jamien Jake’s Blues Bandin kanssa? Liian monta, ja se korjataan nyt! toteaa keikkaa innolla odottava Granfelt.