Toijalan Sampolassa järjestetään maksuttomat Hyvän mielen iltamat

Mieli Akaan mielenterveys järjestää Hyvän mielen iltamat torstaina 23.5. Toijalan Sampolassa kello 18–20. Iltamat liittyvät yhdistyksen MHAW-viikkoon, joka on lyhenne sanoista Mental Health Art Week ja joka suomennettuna tarkoittaa Hyvän mielen kulttuuriviikkoa. Viikon tavoitteena on vahvistaa mielen hyvinvointia kulttuurin avulla.

Iltamissa kuullaan haitarimusiikkia, laulua, runoja sekä Tummmeligirls -luomulauluyhtyettä. Ohjelmaosuuden jälkeen on tunti tanssia Perka-yhtyeen tahdittamana. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tarjolla on kahvia ja pullaa sekä myynnissä arpoja.