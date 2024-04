Toijala Hölkkä juostaan sunnuntaina – Kympin voittajille luvassa linnunpöntöt

Toijalan Vauhti järjestää perinteisen Toijala Hölkän ensi sunnuntaina 21. huhtikuuta. Tapahtumaa on järjestetty yli neljän vuosikymmenen ajan vuodesta 1982 lähtien. Toijala Hölkkä alkaa kello 12, ja kisakeskuksena toimii tuttuun tapaan Nahkialan koulu. Toijala Hölkkään voi ilmoittautua ennakkoon Vauhdin kotisivuilla torstaihin 18. huhtikuuta asti. Myös paikan päällä voi ilmoittautua viimeistään tuntia ennen kisan alkua.

Aikuisille ja nuoremmillekin kestävyysjuoksijoille on tarjolla 10 kilometrin lenkki kilpa- ja kuntosarjoissa. Reitti on virallisesti mitattu. Kuntosarjassa matkan voi taittaa myös ilman ajanottoa.

Juoksijat suuntaavat Nahkialan koululta Rapusaarentietä Hämeenlinnantielle. Ellilän Kievarin kohdalta käännytään Tyriseväntielle ja sieltä edelleen Teristentielle ja Ketunpesien kautta takaisin maaliin. Reitin maasto vaihtelee – on mäkiä ja mutkia, asvalttia ja hiekkatietä. Reitin loppuosassa on hieman haastettakin, kun juoksijat pääsevät taivaltamaan Teristentien pitkää ylämäkeä.

Nuorten sarjoissa 14-vuotiaat tytöt ja pojat juoksevat 2 kilometriä. 12- ja 10-vuotiaiden sarjoissa matkana on 1 kilometri. Koulun lähiympäristöön on merkitty kilometrin lenkki, joka 14-vuotiaiden sarjassa kierretään kahteen kertaan. Toijalan Vauhdin ja Viialan Valtin urheilijat juoksevat tapahtumassa myös yhteisen maastocupin toista osakilpailua.

Mitaleita ja hunajaa

10 kilometrillä jaetaan muistoksi osallistumismitalit kaikille juoksijoille niin kilpa- kuin kuntosarjoissa. Kolme parasta kilpasarjojen juoksijaa saa lisäksi akaalaista hunajaa, ja kuntosarjoissa arvotaan hunajapurkkeja osallistujien kesken. Kympin voittajille varattu kotiin viemisiksi lisäksi linnunpöntöt. Lasten sarjoissa kolme nopeinta juoksijaa palkitaan pokaaleilla.

Kympillä on matkan puolivälissä huoltopiste, jossa juoksijoiden on mahdollisuus tankata vettä ja urheilujuomaa. Kaikille juoksijoille on maalissa tarjolla banaani ja juotavaksi vettä, mehua ja urheilujuomaa. Koululla toimii myös Vauhdin kisakioski.