Viialan kirkkokuoro juhlii yhdeksänkymppisiään konsertilla – Tilaisuudessa kuullaan myös kanttori Heikki Ali-Löytyn sävellyksiä

Viialan kirkkokuoro on toiminut 90 vuoden ajan. Juhlakonsertti pidetään sunnuntaina 26.11. kello 18 Viialan kirkossa.

Viialan kirkkokuoro perustettiin vuonna 1933. Tosin seurakunnan kuorotoimintaa on joidenkin tietojen mukaan ollut jo vuodesta 1906. Seurakunnan perustamisen jälkeen vuodesta 1927 alkaen on toiminut jonkinlainen hengellinen kuoro, mutta varsinaisen kirkkokuoron perustamisvuodeksi katsotaan vuosi 1933, jolloin seurakunnan ensimmäinen, virkaa tekevä kanttori Paavo Jaakkola alkoi johtaa kuoroa, kunnes hän kuoli sodassa 24.10.1941. Viialan seurakunnan ensimmäinen vakituinen kanttori Kauko Laitinen aloitti 1.3.1943, ja hän johti Viialan kirkkokuoroa eläkkeelle jäämiseensä asti 31.7.1983. Vuoden 1984 alusta kuoroa on johtanut nykyinen kanttori Heikki Ali–Löytty.

Juhlakonsertin ohjelmassa on kirkkomusiikkia säveltäjiltä Robert Führer, Cesar Franck, Theodore Dubois, Hannu Kahilakoski. Kuoro laulaa myös Charles Gounod´n teoksen Messe bréve no 7 C-duuri ja Georg Friedrich Händelin Hallelujan. Joukkoon mahtuu myös pari kanttori Heikki Ali-Löytyn sävellystä ja kuoron alttolaulajan Virpi Järvelän Jouluyön toive -laulu.

Muutama kuorolainen laulaa myös pienen soolon, ja Hannu Kahilakosken Aale Tynnin runoon säveltämässä Kaarisilta-teoksessa kuoron bassolaulaja Esko Lehtosella on mittava soolo.

Kanttori Juha Salmesvuori hoitaa piano- ja urkusäestykset ja vs. kirkkoherra Leena Sorsa pitää puheen. Konsertin jälkeen juodaan kakkukahvit seurakuntasalissa.