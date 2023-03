Olli Helenius esiintyy Viialan Majataloillassa, puhujavieraana Mari Vuorisalmi

Ensi sunnuntaina vietetään Viialan kirkolla Entisten nuorten Majataloiltaa kello 17. Majatalon musiikkivieraaksi saapuu radiokanavilta tuttu muusikko, laulaja ja lauluntekijä Olli Helenius.

Helenius aloitti uransa jo 1980-luvun loppupuolella, ja hänet muistetaan muun muassa Bass’n Helenin ja Juha Tapion rumpalina. Vuosituhannen vaihteessa Helenius alkoi tehdä omia lauluja.

Häneltä on ilmestynyt seitsemän omaa albumia, ja hänen laulunsa ovat antaneet iloa ja lohtua monen ikäisille ihmisille.

Olli Heleniuksen folk-pop -musiikissa yhdistyvät kauniit melodiat sekä syvällinen ja rohkaiseva sanoma. Helenius haluaa kertoa musiikillaan myös elämänsä tärkeimmistä ja asioista. Viialan kirkolla hän esiintyy kitaransa kanssa.

Puhujavieraaksi saapuu tamperelainen nuorisotyönohjaaja Mari Vuorisalmi. Hän on erittäin pidetty ja arvostettu raamattuopettaja nuorten keskuudessa.

Viialan Majataloillassa Vuorisalmi pohtii, mitä Jeesus tarkoittaa sanomalla olevansa elämän leipä. Mitä tuo leipä meille antaa ja miltä se maistuu?

Entisten nuorten Majatalo kutsuu Viialan kirkolle kaikenikäisiä ihmisiä ja tilaisuuteen on ilmainen pääsy. Lapsille on tarjolla lastenhoito ja pyhäkoulu, ja Majatalossa on kahvitarjoilu ja suolapalaa.

Majatalon yhteislauluja säestää tuttuun tapaan oma houseband.

Juha Heinonen