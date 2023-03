Kerran kuussa kuppilan aiheena on verenpaine

Kerran kuussa kuppila kokoontuu keskiviikkona 15. maaliskuuta. Tällä kertaa kuppilassa puhutaan verenpaineesta. Paikalle saadaan sairaanhoitajaksi opiskeleva Petri Rintala, joka tulee Sykkeelle jo kello 13 alkaen mittaamaan kävijöiden verenpaineita.

Varsinainen kuppila avautuu normaaliin tapaan kello 14, jolloin Petri Rintala on lupautunut pitämään pienen alustuksen verenpaineesta. Aihe on kaikille tärkeä, ja on hyvä tietää, onko paine korkea tai matala ja miten verenpaineen arvoihin pitää suhtautua.

Kuppilassa nautitaan myös kahvit kastamisen kera ja ratkotaan pieniä aivopähkinöitä. Petri Rintala on paikalla kello 15.30 asti ja on mittareineen käytössä koko kuppilan ajan. Kuppila kokoontuu SPR Akaan toimitila Sykkeellä Toijalan keskustassa.