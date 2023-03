Kultainen nuoruus – vai miten se nyt oli

Meillä on tapana ajatella, että elämässä menestyminen on itsestä kiinni, myös se, jos tie nousee pystyyn ja ihminen joutuu syrjään yhteiskunnasta. Kokemukseni ja työni kautta olen oppinut, että kaikki ei ole itsestä kiinni. Kukaan ei voi päättää millaiseen perheeseen syntyy. Hyvistä lähtökohdista on helppo ponnistaa eteenpäin. Jalansija voi myös pettää. Silloin aikuisten tehtävä on turvata kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointi.

Perusopetus vaatii lisäpanostuksia, koska toimiessaan se on vertaansa vailla opettaessaan kaikenlaisista taustoista tuleville lapsille välttämättömiä taitoja, mutta myös itsensä ja toisten arvostusta ja kunnioitusta. Kasvavat ansaitsevat vahvan tuen. Kouluihin tarvitaan lisää terveydenhoitajia, ohjaajia, kuraattoreita, nuorisotyöntekijöitä ja lääkäreitä jotta lasten huolista, ongelmista ja terveydestä huolehditaan oikea-aikaisesti. Kun panostamme näihin palveluihin, säästämme kalliista, vahvemmista mielenterveyspalveluista ja satsaamme lapsen ja nuoren itsetunnon kehitykseen ja kasvuun.

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Mahdollisuuksia täynnä oleva maailma voi näyttää myös ahdistavalta. Maksuton koulutusjärjestelmä takaa kaikkien mahdollisuudet opiskella haluamaansa ammattiin. Muuttuvassa maailmassa ammatteja syntyy ja kuolee. On kaikkien etu, että suuntaa saa muuttaa, jos omat vahvuudet osoittavat toisaalle tai oma ala ei työllistä.

Saan itse työskennellä nuorten parissa. Koen olevani erittäin etuoikeutettu, kun nuoret luottavat minuun ja antavat minun olla osallisena heidän elämänsä haastavissa hetkissä. Työni Nuorten talo Ohjaamossa tarjoaa matalan kynnyksen palvelua kaikille alle 30-vuotiaille. Palveluita, joihin voi tulla aikaa varaamatta tai edes tietämättä mihin asiaan apua tarvitsee, tarvitaan lisää koko Pirkanmaalle ja kaikenikäisille.

Matka kohti opintoja ja työtä, on osalle nuorista pidempi. Ei ole kenenkään etu, jos nuori ajautuu syrjään. Pidetään kaikki mukana, sillä koko yhteiskunta voittaa, kun nuoret ottavat paikkansa maailmassa osaavina, toiveikkaina ja itseään ja toisiaan kunnioittavina kansalaisina.

Satu Kosola (vas.)

Eduskuntavaaliehdokas, Lempäälä