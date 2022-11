János Gyülvészi konsertoi Viialassa sunnuntaina

Sunnuntaina 6.11. kello 18 on Viialan kirkossa urkukonsertti, jossa konsertoi unkasrilaissyntyinen János Gyülvészi. Hän on toiminut kanttorina Paltamossa vuodesta 1999 vuoteen 2007 ja sen jälkeen Lohtajan kanttorina viime kevääseen saakka. Hän on konsertoinut säännöllisesti ympäri Suomea.

Konsertissa kuullaan urkukoraaleja J. Pachelbelilta, J. Waltherilta ja M. Syrjäniemeltä sekä teoksia muun muassa V. Lübeckiltä ja J. Kuhnaulta. Konserttiin on vapaa pääsy.