Lauantaina 20. elokuuta kello 13 Viialan torilla alkavassa Vasenkätisten Vestivaalin iltapäiväohjelmassa kuullaan sekä vasenkätisen Aki Sirkesalon musiikkia että tarinoita siitä, miten kesäkuussa ilmestynyt Sirkesalo-elämäkerta syntyi.

Muutaman kivenheiton päässä Viialan torista asuva toimittaja ja liikemies Antti Luukkanen kertoo Akaan elävän musiikin yhdistys Almun puheenjohtajan Mikko Peltoniemen haastattelemana, minkälaista oli kirjoittaa Aki Sirkesalo – Musiikki soi -teosta Laura Haaralan kanssa. Joulukuussa 2004 Thaimaan tsunamissa menehtynyt Sirkesalo oli Haaralan tavoin kotoisin Toijalasta.

Ennen ja jälkeen Antti Luukkasen haastattelun lavalle nousee Harri Salmisen ja Pekka Löövin Mielenrauhaa-duo. Kaksikko esiintyi Akaassa osana suurempaa Mielenrauhaa-orkesteria 25. heinäkuutta Aki Sirkesalon 60-vuotissyntymäpäivän muistoksi järjestetyssä konsertissa. Nyt akaalaistaiturit tarjoilevat kahteen mieheen makupaloja Sirkesalon tuotannosta.

Vasenkätisten Vestivaalin iltapäiväohjelman kivijalka on vuodesta 2008 ollut Viialan ikioman tähtitoimittajan Arto Nybergin ja kulloisenkin Vuoden Vasenkätiseksi valitun henkilön haastattelu- ja jutustelutuokio. Tätä herkkua on luvassa tänäkin vuonna välittömästi sen jälkeen, kun Mielenrauhaa-duo on esiintynyt ja Vuoden Vasenkätinen saanut käsiinsä kunnianarvoisen kiertopalkinnon. Vuoden Vasenkätinen 2022 julkistetaan aiemmin samalla viikolla.

Vasenkätisten Vestivaalin iltapäivään on vapaa pääsy.

Vasenkätisten Vestivaalin iltaohjelma järjestetään Toijalassa ravintola Kruuna & Klaavassa. Lavalle nousevat kello 20 alkaen Stoned Statues, Tumppi Varonen & Problems, Hannibal & Hot Heros ja Jaakko Laitinen & Väärä Raha. Tuoreimmat tiedot tapahtumasta löytyvät Facebookista ja Vasenkätisten Vestivaalin mobiilisovelluksesta.