Tiistaiseurassa kerrotaan polkupyörätarinoita

Seniorituvalla Toijalan Kirkkotori 6:ssa tiistaina 8.10. kello 15 kokoontuva Tiistaiseura jakaa kokemuksiaan polkupyöräilystä. Polkupyörähän on useimmille ensimmäinen käytössä ollut liikenneväline. Se on opettanut hallitsemaan kehon motoriikkaa, lisännyt liikkuma-aluetta, sen avulla on tehty koulu- ja työmatkaa sekä retkiä.

Polkupyörän kanssa on kohellettu ja se on vaatinut vaivannäköä ja tuottanut harmia. Toisen omistaman polkupyörän käyttöön ottaminen on yksi tämänkin aikakauden törkytarina. Tiistaiseurassa osanottajat voivat kerto omakohtaisia polkupyörätarinoita. Mukaan voi ottaa myös kuvia.

Sauli Turja