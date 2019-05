Punaisen Ristin viikolla opitaan auttamaan, kun nenästä vuotaa verta tai nilkka nyrjähtää – Tarpiakodin asukkaat odottavat ulkoiluseuraa keskiviikkona 8.5.

Valtakunnallista Punaisen Ristin viikkoa vietetään 6.−12.5. Ajankohta määräytyy Kansainvälisen Punaisen Ristin perustajan Henri Dunant´n syntymäpäivän mukaan.

Punaisen Ristin Akaan osasto järjestää tapahtumia jokaisessa Akaan taajamassa. Keskiviikkona 8.5. kello 17.30-18.30 Viialan Työväentalolla on lapsiperheille suunnattu auttajakurssi, jossa käydään läpi rasteina muun muassa nenäverenvuoto ja nilkan nyrjähdys. Tarjolla on myös mehua ja pipareita. Tilaisuus on maksuton.

Lauantaina 11.5. Toimitila Sykkeellä (Valtatie 9, Toijala) on avoimet ovet kello 10−14. Tapahtumassa voi kokeilla arpaonneaan, mittauttaa verenpaineensa, ostaa linnunpönttöjä tai muita järjestön tuotteita vaikka äidille lahjaksi. Kokeilla voi myös leikkimielisiä rasteja ja kahvia ja pullanpuoltakin on tarjolla. Syke on myös yksi Flooranpäivän tapahtumapaikoista.

Lauantaina 18.5. SPR:n Akaan osasto on mukana Kylmäkosken Kennon pihalla järjestettävässä Akaa-päivässä kello 10−14. Ohjelmassa on toiminnan esittelyä, lintupönttöjen myyntiä ja leikkimielisiä tehtävärasteja.

Punaisen Ristin viikolla keskiviikkona 8.5. kello 13 järjestetään Tarpiakodin asukkaille ulkoilutusta, johon voi osallistua. Havulinnassa ulkoillaan lauantaina jokaviikkoiseen tapaan kello 10.