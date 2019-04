Ex-Hunks-tanssija Sauli Kemppainen vierailee Majataloillassa

Toisena pääsiäispäivänä 22.4. kello 17 Viialan kirkolla vietettävän Majataloillan musiikista vastaavat tutut muusikot. Akaassa pastorina toimiva Tero Kuparinen esittää Majataloillassa ylösnousemuksen ihmettä kuvaavia laulujaan. Majataloillassa musisoivat myös Leena ja Markus Mantere sekä Jenni Leppänen ja Joni Hietala. Majatalon houseband vastaa tuttuun tapaan myös yhteislaulujen säestyksestä.

Puhujavieraaksi saapuu lapualainen rakennusmies Sauli Kemppainen. Hän kiersi vuosia esiintymässä eroottisen tanssiryhmä Skandinavian Hunksin mukana. Uskoon tultuaan hän on ollut pidetty puhuja esimerkiksi nuorten keskuudessa.

Entisten nuoren Majataloilta kutsuu kaikenikäisiä ihmisiä laulamaan ja kohtaamaan. Lapsille on pyhäkoulu. Kaikille on tarjolla kahvia ja suolapalaa. Majataloiltaan on vapaa pääsy.

Juha Heinonen