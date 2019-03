Vaalikampanjointi velloo nyt kuumimmillaan. Puolueet esittelevät kärkiavauksiaan ja haluavat muuttaa maailmaa parempaan. Mutta mikä on se parempi? Erityisesti herkät ja identiteettiä koskevat asiat jakavat mielipiteitä. Paneeleissa kiperäksi aiheeksi on noussut translain uudistaminen.

Harva tietää, mitä kaikkea esitys pitää sisällään. Ihmisoikeuksilla ja tasa-arvolla perustellaan monenlaista. Translain uudistus sallisi alaikäisen vaihtaa sukupuoltaan omalla ilmoituksellaan ja hakeutua hormonihoitoihin jo murrosiän kynnyksellä. Norjassa hormoneja voidaan antaa jo kuusivuotiaalle. Nämä hormoniblokkerit pysäyttävät oman sukupuolen kehityksen ja tekevät suurella todennäköisyydellä hedelmättömäksi. Ne ovat nuorisopsykiatrian ylilääkärin mukaan riski aivoille ja ajattelulle. Hormonien vaikutuksesta lapsen kehitykseen tiedetään vähän. Jos vanhemmat vastustavat hoitoja, se voi olla syy lastensuojelullisiin toimenpiteisiin.

Näen uuden esityksen kestämättömäksi, lapsen edun vastaiseksi ja muun muassa ristiriitaiseksi Unicefin lasten oikeuksien kanssa. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Ihmisen aivojen kehitys jatkuu ainakin 25-vuotiaaksi asti.

Sterilisaation ikäraja on 30 vuotta. Useat lääkärit eivät suosittele toimenpidettä vielä silloinkaan. Moni tulee katumapäälle ja haluaakin lapsen. Kuinka päätöksen vapaaehtoisesta lapsettomuudesta voisi tehdä murrosikäinen teini?

Hormonihoitoihin hakeutuvilla nuorilla on lääkäreiden mukaan usein pitkäaikaisia mielenterveysongelmia. Akuutit mielen häiriöt tulisi hoitaa ensin. Kun psyyke ei ole tasapainossa, on vaara virheratkaisuihin. Sukupuolen muuttaminen on iso ja peruuttamatonta päätös koskien koko loppuelämää.

Nyt on tullut julkisuuteen kirjeitä, joissa transnuorten vanhemmat tyrmäävät uuden esityksen ja vetoavat istuvia kansanedustajia pysäyttämään valmistelun. 12-vuotiaan vanhempi kertoo neuvovansa sukupuolenvaihtamista harkitsevaa lastaan vielä hygieniassa ja läksyissä, muistuttavansa huoneen siivouksesta ja roskien viennistä. Miten ihmeessä vanhempi voisi vyöryttää kauaskantoisen päätöksen riskit herkässä iässä olevalle lapsukaiselle, joka ei kykene huolehtimaan edes ikätasolleen kuuluvista vastuista itsenäisesti.

Lain mukaan alle 18-vuotias ei saa äänestää, heiluttaa tähtisädetikkua tai käydä solariumissa, mutta uudistuksen jälkeen hän saisi omatoimisesti päättää sukupuolestaan. Ristiriita oikeuksien ja velvollisuuksien viidakossa uhkaa käydä epäloogiseksi.

Hatanpään lukion vaalipaneelissa jäin yksin asian kanssa. Kaikki valtapuolueet vihreiden äänekkäällä johdolla olisivat nuoren edustajansa mukaan valmiita translain muutokseen. Puolueista ainoastaan Sininen vaihtoehto oli kanssani samaa mieltä, perussuomalaiset puuttuivat paneelista.

Itkin paneelin jälkeen. Mikä on meidän aikuisten vastuu? Nyt julkisuuteen on jo tullut katuvia, jotka eivät olekaan löytäneet sukupuolen vaihtamisesta vastauksia seksuaaliseen kipuiluunsa. Näissä tapauksissako pyörittelemme sitten vain silmiämme, voivottelemme tai pyrimme hiljentämään heidän äänensä?

Nyt vastuuta aikuiset! Lapsi tarvitsee neuvoa ja opastusta elämän hallinnassa. Lapsen kehitykselle tulee antaa aikaa ja sitä tulee suojella. Lapsen kehitys on kesken. Hän ei ole vielä valmis päättämään sukupuolestaan, vaikka kokemus, mieliala ja tunne-elämä sanoisivat mitä.

Puolustetaan lasten rauhaa kasvaa ja kehittyä. Saman lääkkeen antaa Tays:n nuorisopsykiatrian ylilääkäri. Ihaillaan nuoriamme, tsempataan heitä elämässä, kerrotaan, että he pärjäävät. Kasvatetaan nuoriamme arvostamaan omaa ja vastakkaista sukupuolta. Kerrotaan heille omasta kasvustamme naisena ja miehenä. Välittäminen ja kasvurauha ovat lapsillemme tuhannesti tehokkaampi keino tasapainoiseen seksuaali-identiteettiin kuin hormonihoidot!

Kaisu Paloheimo

eduskuntavaaliehdokas (kd.), Nokian kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen, ekonomi, vaimo ja äiti