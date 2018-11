Hyvä Joulumieli -keräykseen voi osallistua myös Akaassa

Toijalan joulunavauspäivänä lauantaina 24.11. järjestetään Hyvä Joulumieli -keräys kotimaan vähävaraisten lasten hyväksi Akaan SPR:n toimitila Sykkeellä. Tila on silloin avoinna kello 9–12.

Lipaskeräyksen lisäksi varoja kerätään kirppispöydällä, jonka tuotto annetaan lyhentämättömänä keräykseen. Lapsille tapahtumassa on askartelupiste ja tarjolla on kuumaa glögiä ja pipareita.

Viialan joulunavauksessa perjantaina 30.11. keräyslippaat löytyvät MLL:n puurotykin vierestä Viialan torilta kello 16–19. Luvassa on myös askartelupiste lapsille.

Hyvä Joulumieli -keräys alkoi vuonna 1997, jolloin se lähti liikkeelle YLE:n Aamu-TV:n silloisen toimittajan Arto Nybergin aloitteesta. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. Tänä vuonna keräys alkaa torstaina 22. marraskuuta ja jatkuu aina jouluaattoon asti.

Lahjakortilla voi ostaa ruokatarvikkeita

Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Tämän vuoden keräystavoite on 2 miljoonaa euroa, jonka avulla jaetaan 70 euron arvoisia lahjakortteja jopa 28 000 perheelle. Lahjakortti on tarkoitettu yksinomaan ruokatarvikkeisiin.

Hyvä Joulumieli -lahjakorttia ei voi hakea. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin paikallisyhdistykset ja -osastot tekevät yhteistyötä paikallisen neuvolan, sosiaalitoimiston tai seurakunnan kanssa, jotka puolestaan etsivät apua tarvitsevat perheet.

Lahjakortit jaetaan Suomessa asuville vähävaraisille lapsiperheille, joilla voi olla vaikea tilanne esimerkiksi työttömyyden, sairauden, ylivelkaantumisen, perheen pienituloisuuden tai jonkin kriisitilanteen vuoksi.

Akaassa paikalliset Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdistykset ja Suomen Punaisen Ristin osastot ovat jo vuosia anoneet Hyvä Joulumieli -lahjakortteja, jotka on annettu paikallisten toimijoiden kautta edelleen jaettavaksi.

Tänäkin vuonna lahjakortteja on anottu yhteensä puolisentoista sataa, mutta vielä ei varmuutta lopullisesta myönnettyjen lahjakorttien määrästä ole.

Jotta lahjakortteja voitaisiin jakaa tulevinakin vuosina, rahaa tulevalle vuodelle kerätään konserteilla, verkkolahjoituksina, tilisiirtoina sekä paikallisilla tapahtumilla.