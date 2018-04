Elämä hassuttaa Sommelon kevätkonsertissa

Toijalan nuorisoseuran sekakuoro Sommelo pitää kevätkonsertin sunnuntaina 6.5. kello 16 Toijalan yhteiskoulun juhlasalissa teemalla Elämä hassuttaa

Kevään aikana Sommelo on harjoitellut pääasiassa suomalaisten säveltäjien kevyehköjä kappaleita. Kevätkonsertissa kuoro tulkitsee eritoten tavallisten ihmisten tunteita. Vaikka kappaleet eivät olekaan perinteisiä rakkauslauluja, pyöritään aiheen ympärillä muistaen, että rakkautta ja sen katsontakantoja on monenlaisia. Elämä voi hassuttaa pilailla ja harhauttaa eri tavoin.

Konsertissa kuullaan uutta ja vanhaa Sommeloa. Kuoron johtaja Marjukka Manner sanoo konsertin kallistuvan kuitenkin uudemman Sommelon puolelle. Mukana ihan uutena Sommelolle on muun muassa Pauli Hanhiniemeä ja J. Karjalaista kuoroversioina sekä Jussi Chydeniuksen ihania sävellyksiä Kantelettaresta. Uusia haasteita kuorolaisille on tuonut myös The Real Groupinkin esittämä Chili Con Carne. Lisäksi konsertissa kuullaan vanhoja tuttuja kappaleita, joihin kuoronjohtaja on puhaltanut tuoreita tuulia.

Väliaikatarjoilu sisältyy lipun hintaan.