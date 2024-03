Syvälle sydämeen sattuu – Olin helppo kohde kiusaajille

Näin kuuluu Tommi Läntisen tulkitsema hieno kappale kiusatusta lapsesta. Olin lapsena luonteeltani erittäin ujo ja hiljainen ja olen sitä vieläkin. Olin siis helppo kohde vanhemmille koululaisille, jotka halusivat näyttää kavereille olevansa muita kovempia.

Kiusaaminen oli sekä henkistä että fyysistä. Jätettiin ulkopuolelle. Ajettiin pois, jos oli tulossa koulupäivän aikana jotain kivaa. Muutaman kerran jälkeen tajusin pysyä kaukana. Siten pääsin vähemmällä. Yläasteella tilanne paheni. Joillain tunneilla oli helppoa välttää opettajan valvontaa ja silloin sain aina osani ja se oli aina fyysistä lajia. Välitunnit pelottivat aina, koskaan ei tiennyt kellä oli huono päivä. Itselläni ei ollut mitään mahdollisuutta tai kykyä puolustautua. Kiusaajia oli aina vähintään viisi. Oli raskasta pelätä melkein joka aamu kouluun menoa.

Kerroinko asiasta kotona? Kyllä ja puhuttiin koulussa opettajille ja vaikka kenelle. Ei mitään vaikutusta. Mikä piti järjissään ja sai käymään koulun loppuun? Vanhempien tuki. Kotona kaikki lomat ja vapaa-aika oli kivaa. Oli muutama hyvä ystävä, joiden kanssa käytiin uimassa ja pelaamassa lätkää, milloin mitäkin. Ai ai ovat mitä hienoimpia ihmisiä ja vieläkin parhaita ystäviäni.

Koululaitos on täysin kykenemätön hoitamaan kiusattujen etuja, se on parasta unohtaa. Parasta mitä kiusatulla voi olla on vanhemmat, jotka uskovat, tukevat ja tarvittaessa kaatavat kiviseiniä lastansa auttaakseen.

Sitten kun arvotaan, ketä pitäisi auttaa eniten, on kohde kiusaajan kotona. Lähes aina siellä piilee suurimmat ongelmat. Kun kiusaaja tajuaa, miten väärin hän on tehnyt, poistuu koko ongelma. Kiusatun asiat paranevat, kun hänet huomioidaan ja otetaan kaveriporukkaan mukaan.

Viesti kiusatulle: kerro asiasta kotona ja koulussa, vain sillä tavalla voi tapahtua muutos. Muista että tulee päivä, jolloin kiusaaja tarvitsee sinua. Se päivä tulee varmasti.

Syy miksi en halua nimeäni julki on selvä. Minulla on nykyään paljon hienoja ystäviä enkä halua heidän pohtivan menneitä. Se ei auta ketään. Jos pohdit, kuka tämän kirjoitti, sen sijaan tee asialle jotain. Varmasti keksit keinon, jolla voit vaikuttaa jonkun kiusaajan tai kiusatun elämään.

Entinen kiusattu