Koulupäiviä pitää lyhentää

Minun mielestäni koulupäiviä pitäisi lyhentää, koska itse henkilökohtaisesti koulupäivät ovat liian pitkiä. Esimerkiksi olen todella väsynyt, kun pääsen koulusta ja minulla on harrastuksia ja ennen harrastuksia pitäisi ehtiä tekemään läksyjä, lukemaan kokeisiin ja syömään. Jos koulupäivät olisivat lyhyempiä, kerkeisin olla kavereitten kanssa tai tehdä jotain muuta kivaa.

Oppilaitten kouluarvosanat voivat laskea tai ei ole aikaa lukea kotona kokeisiin, koska jollain on todella paljon harrastuksia, jotka loppuvat myöhään eikä kerkeä lukea sen jälkeen. Koulupäivien jälkeen ei välttämättä jaksa, koska on ollut rankka ja pitkä päivä. Lyhyistä koulupäivistä voi hyötyä siten, että on paljon enemmän vapaa-aikaa. Koulussa sitten ei välttämättä opi niin paljoa kuin on lyhyemmät päivät, mutta kotona on enemmän aikaa opiskella.

Jos koulupäiviä lyhennettäisiin, niin oppilaat jaksaisivat keskittyä koulussa paremmin eivätkä olisi niin väsyneitä oppitunneilla. Joillekin liika väsymys ja stressi siitä, ettei kerkeä lukea kokeisiin voi aiheuttaa paniikkia ja masennusta.

Minun mielestäni, jos koulupäiviä lyhennettäisiin, niin oppilaat olisivat todella paljon iloisempia ja tulisivat todella hyvillä mielillä kouluun, kun tietäisivät, ettei heidän tarvitse olla niin pitkää aikaa koulussa eikä heillä tulisi niin paljon stressiä siitä, ehtiikö tekemään tiettyjä asioita koulun jälkeen.

Tiedän että moni tykkää opiskella koulussa ja tykkää pitkistä koulupäivistä mutta suurin osa varmaankin haluaisi lyhyempiä koulupäiviä. Jotkut oppilaat kärsivät masennuksesta koulun takia. Jos koulupäiviä lyhennettäisiin, oppilaille ei tulisi niin kovaa stressiä koulusta. Tällä tavoin estettäisiin masennus, kaikki muut paniikkikohtaukset ja stressit.

Myös opettajat hyötyisivät tästä, koska ei olisi niin pitkiä työpäiviä ja heilläkin jäisi aikaa kaikelle muulle vapaa-ajalle ja eikä heillä olisi niin rankkoja koulupäiviä. Jotkut sanovat, että pitkät koulupäivät ovat hyödyksi oppilaille mutta tämä ei päde kaikilla, koska jotkut eivät jaksa pitkiä koulupäiviä. Heillä voi loppua motivaatio kesken koulupäivän, koska päivät ovat pitkiä ja rankkoja ja tämä vaikuttaa heidän opiskeluunsa ja he voivat häiritä muiden keskittymistä.

Eemil Sandström

Viialan yhtenäiskoulu