Pakkoruotsi pois kouluista

Olen huomannut, että monille oppilaille pakkoruotsi tuottaa paljon ongelmia. Jos esimerkiksi lukee englantia tai saksaa, niin pakkoruotsi tuottaa ongelmia kahden muun kielen opiskelun kanssa. Pakkoruotsi ei kuitenkaan ole hyödytöntä, koska ruotsin kielen opiskelussa on myös paljon hyviä puolia. Hyvinä puolina toimii kaksikielisellä paikkakunnalla asuminen esimerkiksi Turussa.

Oma kokemukseni pakkoruotsista on kaksipuolinen, näen pakkoruotsista hyviä ja huonoja puolia. Huonoina puolina toimii ruotsin kokeisiin lukeminen, sekoitan ruotsin kielen sanoja saksan ja englannin kielen sanoihin useasti. Ruotsin kieltä voi verrata saksan kieleen hyvin. Ruotsiksi hyvää huomenta on god morgon, saksaksi hyvää huomenta on guten morgen. Tässä näkyy ruotsin kielen ja saksan kielen sanojen yhteneväisyyksiä. Samankaltaisia sanoja voi sekoittaa yleensä kokeessa. Pakkoruotsista ei ole suurta haittaa minun koulunkäynnissäni, joten en näe syytä miksi pakkoruotsi pitäisi poistaa kouluista.

Hyvä puolia pakkoruotsin opiskelusta on esimerkiksi tulevaisuudessa työpaikkojen hakeminen. Yleensä työpaikka valitsee työntekijäksi ihmisen, joka osaa monia eri kieliä.

Pakkoruotsin osaaminen ei ole mielestäni tarpeellista esimerkiksi Tampereella. Moni ihminen kirjoittaa lukiossa ruotsia, mutta se ei ole paras vaihtoehto. Ruotsin sijasta voisi mieluummin kirjoittaa vaikka matematiikan, jota tarvitsee enemmän kuin ruotsia.

Pakkoruotsia ei kannata lopettaa kaikilta paikkakunnilta, koska Suomessa asuu myös paljon suomenruotsalaisia, joita voi helpottaa, jos tietyillä paikkakunnilla osattaisiin puhua ruotsia.

Asiantuntijoiden mukaan pakkoruotsin opiskelu on tarpeellista kaksikielisessä maassa. Asiantuntijoiden mielestä ruotsin kielen puhuminen on todella hyödyllinen taito, joka kaikkien suomalaisten pitäisi hallita. Asiantuntijat kertovat Ilta-Sanomien sivuilla, että pakkoruotsin poistaminen kouluista olisi erittäin hankalaa, koska ruotsin oppituntien paikalle täytyisi järjestää muita oppitunteja. Ruotsin kielen osaamista hyödynnetään myös erilaisissa työpaikoissa esimerkiksi ruotsin laivalla työskentelevänä tarjoilijana.

Patrick Sipiläinen

Viialan yhtenäiskoulu 8A