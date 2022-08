Toijalassa kasvaneiden lapsuudenystävien Markus Hakalan (kitara) ja Allu Tanskasen (rummut) sekä ylivieskalaisen Jenna Kosusen (laulu ja basso) muodostamalla Stoned Statues -yhtyeellä on ollut mahtava kesä.

Kolmikon viikonloput ovat olleet nimekkäiden festareiden täyteisiä, kun lavalle on noustu muun muassa Rockfestissä Hyvinkäällä, Provinssissa Seinäjoella, Qstockissa Oulussa ja Knotfestissä Turussa.

Keikkalavojen lisäksi bändin musiikkia on kuultu kesällä esimerkiksi Jyväskylän MM-rallin televisiolähetyksissä Ylellä.

Nyt tämä akaalaistaustainen ja Toijalassa treenikämppäänsä pitävä vaihtoehtometallitrio saapuu ensimmäiselle Akaan-keikalleen Vasenkätisten Vestivaalille lauantaina 20. elokuuta. Esiintyminen on samalla Stoned Statuesin viimeinen tälle kesälle.

– Tässä vaiheessa on jopa vähän sanaton olo, kun keikkoja on tullut soitettua niin paljon ja isoillekin yleisöille. Voi olla, että tätä kesää täytyy vielä jälkeenpäin enemmän sulatella, jotta tajuaa paremmin sen, mitä kaikkea on tullut tehtyä, Kosunen luonnehtii Hakalan ja Tanskasen kompatessa.

Debyytin kuuntelukerrat lähestyvät puolta miljoonaa

Bändin huhtikuussa julkaistua Stoned Statues -debyyttialbumia ovat kiitelleet runsaasti sekä kriitikot että tavan kansa. Muun muassa Soundin arvioija totesi levyn olevan ”ilahduttavasti kaiken hypen arvoinen” ja antoi sille täydet viisi tähteä.

– Tuntuu siltä, että myönteisen palautteen määrässä on ylitetty kaikki odotukset. Kun istuimme debyyttialbumin julkaisun päällä käytännössä kaksi vuotta, ehdimme olla levyn vastaanotosta ennakkoon tosi jännittyneitä. Lopulta kommenteista on tullut todella hyvä mieli, ja on aika villiä, että levyn kuuntelukerrat Spotifyssa lähestyvät jo puolta miljoonaa, Hakala kertoo.

Jenna Kosusen mieltä on lämmittänyt suuresti se, että bändille on sadellut keikkapyyntöjä ja kiitoksia musiikista ulkomaita myöten. Kosunen on saanut yhtyeen tekemisestä positiivista palautetta myös ”kentällä” muiden bändien keikoilla käydessään.

– Se, että meidän musiikkimme on oikeasti uponnut ihmisiin, on todella merkityksellistä meille kaikille, Kosunen toteaa.

Keikalle odotetaan paikallisia tuttuja

Tämän viikon lauantaina koittava Vasurit-keikka omissa lapsuus- ja nuoruusmaisemissa jännittää jonkin verran Allu Tanskasta ja Markus Hakalaa.

– Kyllähän tämä ympäristö omanlaisensa jännityksen tuo. Paikalla tulee varmasti olemaan aika paljon sellaisia kotipaikkakunnan tuttuja ja muita katsomassa, että mitäköhän me nykyään teemme. Mutta innolla odotamme, kaksikko analysoi.

Jenna Kosunen ymmärtää bändikavereidensa jännityksen.

– Vaikka en ole Akaassa asunut, pystyn pieneltä paikkakunnalta kotoisin olevana henkilönä samaistumaan tuntemuksiin hyvin.

Ravintola Kruuna & Klaavassa Toijalassa järjestettävät Vasurit kello 20 avaava yhtye lupaa, että heiltä tullaan näkemään luontevaa ja hyvään jamaan hiottua festarimeininkiä.

– Siitä tulee legendaarista, koska onhan se nyt hienoa mennä Runttuun soittamaan! Tanskanen summaa.

Lue myös:

Samuli Putro on Vuoden Vasenkätinen – Arto Nyberg haastattelee muusikko-lauluntekijää Viialassa lauantaina (16.8.2022)

Sakara Recordsille pikavauhtia kiinnitetty akaalaistaustainen Stoned Statues julkaisee debyyttialbuminsa perjantaina – Keikkasettejään Aki Sirkesalon vanhalla treenikämpällä hiova yhtye on jo päässyt lämmittämään lavoja esikuvilleen (18.4.2022)

Akaalaisvoimin perustettu Stoned Statues pyrkii maailmalle eri genrejä sekoittavalla vaihtoehtometallilla – Singlen saavuttama viisinumeroinen kuuntelumäärä yllätti yhtyeen täysin (30.7.2021)