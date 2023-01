Jussi Nyströmin aloitus Toijalan Pallon paidassa oli vakuuttava – HIFK sortui virheisiin ja sai kolme varoitusta

Toijalan Pallo -49 ei pettänyt kannattajiaan ottaessaan tärkeän voiton miesten Futsal-Ykkösessä. ToPa kaatoi vieraansa Helsingin IFK FS:n kotihallissaan Toijalan monitoimihallilla 7–4 (3–3). Lauantaina 7. tammikuuta pelattu kamppailu tarjosi myös loistavan come backin.

Otteluun saatiin sähköä lisää, kun kuuluttaja Saku Tirri sai pelaajaesittelyssä hehkuttaa ToPan uuden sopimuspelaajan nimen. Liigajoukkue Akaa Futsalissa kirjoilla oleva Jussi Nyström pelaa nyt lainasopimuksella punamustissa.

Ja millä tavalla viimeksi vuoden 2009 keväällä ToPassa futsalia pelannut pommittaja lauantaina paluun tekikään. Kolme maalia sekä maalisyöttö ja muutenkin laadukasta pelaamista. Koko ykköskenttä, Kim Lingman, Jussi Nyström, Ere Salmi, Teppo Tenkanen, dominoi pelivuorollaan parkettia.

Pelin alku ei taaskaan kotijoukkueelta sujunut hyvin. Avausmaalin ajassa 01.36 teki IFK. Albinot Bekaj latasi rajapotkun kovaa ToPa-vahti Veeti Häätylän jalkojen kautta sisään. Reilu kolme minuuttia myöhemmin Faris Sadqi zippasi nätisti pallon Häätylän yli takanurkkaan.

Kun kotijoukkue sai pelinsä kulkemaan, ei tasoitukseen mennyt kauaa. Ajassa 07.07 Lingman kavensi Nyströmin syötöstä. 13 sekuntia myöhemmin Lingman tasoitti Tenkasen oivallisesta passista. ToPan johtomaali 3–2 syntyi ajassa 11.50. Sen tyylitteli Nyström syöttäjänä Tenkanen. HIFK tuli tasoihin 18.45 Verneri Salpakarin maalilla.

ToPa varmisti lopun varmalla pallottelulla

Toinen jakso alkoi kotijoukkueen kannalta kahdellakin tapaa hyvin. Ensin johtomaali tuli jo 37 sekunnin kuluttua, kun Nyström maalasi ja Lingman avusti. Toinen ToPaa helpottanut asia oli IFK:n virhesuma. Vieraiden kumulatiiviset virheet tulivat täyteen alle viidessä minuutissa. Sen lisäksi joukkue sai näillä alkuminuuteilla kolme varoitusta. Peli sinänsä ei ollut mitenkään kovaotteinen.

Salmen ja Nyströmin maaleilla ToPa karkasi 6–3-johtoon ennen jakson puoltaväliä. Vieraat pitivät jännityksen yllä muutamalla hyvällä hyökkäyksellä ja saivatkin kavennuksen ajassa 31.24. Ere Salmi kuittasi kuitenkin päätösnumerot reilua minuuttia myöhemmin.

Tärkeän voiton ToPa varmisteli lopun varmalla pallottelullaan. Paluun tehnyt kotimiehistön avainpelaaja oli suhteellisen tyytyväinen avaukseensa.

– Voitto tuli, ja kenttämme peli toimi hyvin. Edellisestä pelistäni, liigan pronssipelistä, on kahdeksisen kuukautta. Tempoeroa liigan ja ykkösen välillä on edelleen selkeästi, Nyström kertoi.

Nyströmin sopimus ToPan kanssa on heinäkuun alkuun asti.

Joukkueiden parhaat: ToPa Jussi Nyström, HIFK Albino Bekaj.

ToPa pelaa seuraavaksi kolme peliä vieraissa. Sunnuntaina 22.1. vastassa on PJK, lauantaina 28.1. Tervarit ja sunnuntaina 29.1. AS Moon. Kotiottelu Toijalan monitoimihallilla SC Riverballia vastaan on sunnuntaina 5.2. kello 15.