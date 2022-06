Tenniksen viikkokisat alkavat keskiviikkona 15.6.

Toijalan Tennis aloittaa tenniksen viikkokisat 15. kesäkuuta. Tennisotteluita pelataan keskiviikkoiltaisin elokuun puoliväliin asti Toijalan urheilukentän hiekkatekonurmikentillä.

Uudet hiekkatekonurmikentät ovat keränneet jo viime kesän aikana uusia tenniksen harrastajia lajin pariin ja houkutelleet myös vanhempia verkkopallon pelaajia verestämään taitojaan. Nyt käynnistyvän kesän viikkokisan tarkoituksena on mahdollistaa lajin harrastaminen, löytää uusia pelikavereita sekä kilpaileminen matalalla kynnyksellä. Osallistuminen ei edellytä kilpailulisenssiä eikä tennisseuran jäsenyyttä. Kilpailussa ei ole osallistumismaksua.

Toijalan Tenniksellä on varaus kentille keskiviikkoiltaisin kello 18–21. Pelaaja voi räätälöidä kisaamista oman kesäkalenterin mukaan valitsemalla itselleen sopivat keskiviikot tai osallistua useampaankin sarjaan.

Viikkokisassa on sarjat sekanelinpeli sekä kaksinpelisarjat naiset, miehet harraste ja miehet kilpasarja. Kilpasarja on tarkoitettu tennisliiton rankinglistalla oleville kilpapelaajille.

Pelit pelataan pelaajien omilla, uusilla palloilla. Peleissä noudatetaan Fast4-pelitapaa.Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella 13.6. mennessä https://forms.gle/GxDgAtZSE6gDppwbA

Myös jälki-ilmoittautuneena voi tulla mukaan, kuitenkin aina edeltävään sunnuntai-iltaan mennessä.

Kesäkuun 15. päivä klo 17.30 alkaen järjestetään viikkokisan lähtölaukauksena kenttäkokoontuminen, jossa on muun muassa tennis- ja padel-aiheinen vaate-esittely.

Kilpailuohjeet

Viikkokisan kilpailunjohtajana ja organisaattorina toimii Anne Tuusa (anne.j.tuusa@gmail.com tai 040 505 1564.

Fast4-pelitapa

– Fast four -pelitapa Suomessa: pelataan kaksi erää 4 gameen, no ad -säännöllä. No ad -tilanteessa syöttäjä valitsee ruudun. Erän tilanteessa 3–3 pelataan tiebreak 5 pisteeseen (kahden erolla). Mahdollinen kolmas erä pelataan tiebreikkina 5 pisteeseen (kahden erolla). Käytössä on muuten normaalit tenniksen säännöt. Sekanelinpeliä pelattaessa no ad -syöttö tapahtuu aina saman sukupuolen pelaajalle.

– Ottelu aloitetaan viiden minuutin pallottelulla, minkä jälkeen pelataan 55 minuutin aikapeli. Johdossa oleva pelaaja voittaa kellon soidessa, jos peli ei ole päättynyt sitä ennen.

Tuloksen ilmoittaminen

Ottelun voittaja ilmoittaa tuloksen viikkokisan WhatsApp-ryhmään.

Sateen sattuessa

Jos ottelua ei voida pelata kaavioon merkittynä aikana, pelaajat voivat niin halutessaan sopia keskenään uuden peliajan, kuitenkin ennen seuraavaa keskiviikkoa. Tällöin pelaajat huolehtivat itse mahdollisista kenttävarauksista ja -maksuista.