Vuoden 2022 ensimmäiseen Loimuun 6.2. kello 15.00 tulee puhujavieraaksi Marko Sagulin, joka pitää puolen tunnin Raamattutunnin aiheesta ”Elämä on osa uskoa”. Päivän biisin esittää Tuija Peltokoski ja seuraavan Loimun laulun aiheen saa Mia Joki. Konsertin pitää Reeta Vestman.

Näyttelijä-laulaja Reeta Vestman tunnetaan sielukkaasta, monipuolisesta sopraano-äänestään sekä lukuisista musikaalipäärooleistaan (mm. Sound of Music, Evita, Kalevala the Musical, Rocky Horror Show, Something Rotten, Honeymoon in Vegas, Kakola, Saturday Night Fever).

Reeta Vestman on esiintynyt myös Linnan juhlissa Kaartin Combon solistina sekä keikkaillut ympäri Eurooppaa, Aasiaa ja Yhdysvaltoja Husky Rescue -yhtyeen solistina. Viimeaikaisia kameratöitä ovat Luokkakokous 3 -elokuvan hohtokaksonen, Metsäjätti-elokuvan Sirpa ja Syke-sarjan Linda.

Vestman on esiintynyt paljon myös kirkoissa ja on toiminut pitkään Tuomasmessun esilaulajana Helsingin Agricolan kirkossa. Akaan kirkossa Reeta esittää pianisti Markus Mantereen säestyksellä hengellisiä spirituaaleja, tuomaslauluja ja musikaalikappaleita.

Pyhäkoulu on kulmasalissa tilaisuuden ajan kello 15.00–16.45. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.