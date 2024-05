Viisi kultalevyä myynyt René Laulajainen esiintyy Akaassa KiloSanomaa-illassa

Neljännessä KiloSanomaa illassa launtaina 25.5. esiintyy yksi Suomen menestyneimmistä Gospel-artisteista. René Laulajainen on syntynyt Suomessa, asuu Ruotsissa ja konsertoi nykyisin usein lähinnä Singaporessa. Hänen laulajanuransa on kestänyt jo 43 vuotta. Hän on julkaissut 17 suomenkielistä levyä, joita on myyty yli neljännes miljoonaa kappaletta. Kukaan muu suomalainen Gospel-artisti ei ole saanut viittä kultalevyä.

René on illassa laulajana ja myös illan pääpuhuja. Kolme vuotta sitten keikkamatkalla Sysmässä hän joutui vakavaan auto-onnettomuuteen. Selästä meni nikamia, mutta pahinta oli sisäinen verenvuoto, joka oli viedä häneltä hengen. Lahden sairaalan teho-osastolla meni aikaa, mutta nyt hän on kokonaan parantunut ja onnettomuuden kautta miehen julistukseen on tullut vielä lisää syvyyttä.

Joillekin akaalaisille hän saattaa olla tuntematon, koska hän ei ole esiintynyt Akaassa vuosiin. Renéeltä itseltä kysyttäessä koska hän on viimeksi esiintynyt Akaassa, hän vastaa, ettei edes muista tarkkaan, koska siitä on niin paljon aikaa.

– Joskus vuonna yksi tai kaksi.

KiloSanomaa-illassa totuttuun tapaan illan päätteeksi ilmainen pitsatarjoilu. Poikkeuksellisesti ilta alkaa tuntia myöhemmin eli kello 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.