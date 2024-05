Mehiläisliven neljäs kausi alkaa maanantaina – Suora nettilähetys näyttää pesäelämää vuorokauden ympäri

Luonnon monimuotoisuutta ja koko ekosysteemiä ylläpitävät mehiläiset ovat pääosassa Akaan Mehiläislivessä, jonka neljäs kausi alkaa maanantaina 20. toukokuuta vietettävän Maailman mehiläispäivän kunniaksi. Livelähetyksessä seurataan pesäelämää K-Supermarket Akaan katolla, Akaan kaupunki tiedottaa.

Suora nettilähetys osoitteessa www.akaanmehilaislive.fi näyttää pesäelämää vuorokauden ympäri aina kesän loppuun saakka. Mehiläisten elämää päästään seuraamaan juuri siellä missä tapahtuu: kamerat taltioivat tapahtumia sekä pesän suuaukolla että sisällä ytimessä. Lähetyksessä seurataan myös, kuinka hunajaa alkaa syntyä pesän sisälle. Pesävaa’an lukemat nousevat gramman tarkkuudella vähitellen kesän kuluessa. Mehiläisten naapurissa on ötökkähotelli, joka tuttuun tapaan houkuttelee siivekkäitä luokseen. Tuotannossa huomioidaan pölyttäjien tarvitsema työrauha, joten kamerat eivät häiritse niiden elämää millään tavalla.

Mehiläisliven lähetyksen mahdollistavat yhteistyössä Akaan kaupunki ja K-Supermarket Akaa kauppias Hanna Salmisen johdolla.

– Mehiläisten elämä on kiinnostavaa seurattavaa. Pesän kennorakennelmat ovat hämmästyttävän hienoja ja kuhina pesässä välillä valtava, kauppias Hanna Salminen sanoo.

Pölyttäjien hyvinvoinnista huolehtii tarhaaja Risto Niilimäki, jonka Suomen Mehiläishoitajain Liitto valitsi Vuoden mehiläistarhaajaksi vuonna 2021.

Pesiä jokaisessa taajamassa

Akaa on suunnitelmallisen kaupunkimehiläistarhauksen edelläkävijä. Vuonna 2010 paikallinen mehiläistarhaaja Risto Niilimäki sai idean koko kaupungin kattavasta mehiläispölytyksestä. Tänä päivänä kaikki kolme keskustataajamaa on mehiläispölytyksen piirissä, tarhoja on Akaassa lähes 40, ja niissä elää noin 20 miljoonaa mehiläistä. Vastaavassa mittakaavassa suunnitelmallista tarhausta ei tiettävästi ole toteutettu koko Euroopassa.

Akaan pörriäiset ovat italialaisia, lauhkeaksi jalostettuja rotuja eikä niistä ole vaaraa ihmisille.

– Akaalaiset ovat suhtautuneet hienosti joka puolella pörrääviin mehiläisiin, ja palaute on ollut positiivista. Asukkaat ovat jopa toivoneet, että tarhaajat toisivat pesiä omien pihojensa ja puutarhojensa läheisyyteen, jotta satoa syntyisi enemmän, kertoo Akaan kaupungin viestintäasiantuntija Sini Kantola.

Kaupunkihunaja on Akaassa suosittu paikallistuote. K-Supermarketin lisäksi hunajaa on saatavilla myös paikallisilta tarhaajilta ja toritapahtumissa. Maailman mehiläispäivää on vietetty 20. toukokuuta vuodesta 2017 alkaen. Akaassa juhlitaan jo 11. kerran Hunajahulinoita sadonkorjuun aikaan 24.8.–31.8.2024.