Jumalalla on myös etunimi

Jehovantodistaja Kauko Koskinen on koonnut Akaan kirjastoon näyttelyn Jumalan nimestä. Aina 1900-luvun alkuun Jehova tai Jahve sanaa käytettiin Koskisen mukaan suomenkielisissä raamatuissa ja muuallakin ihan yleisesti, mutta katosi 1900-luvulle tultaessa lähes tyystin. Myös Akaan kirkon 1800-luvulta peräisin olevassa messukasukassa Jehova lukee. Kuhmoisten kirkon alttaritaulu päätykolmiota kun korjattiin, paljastui maalikerrosten alta Jehova-sana. Sana peitettiin kohun saattelemana paneelin alle.

– Tässä on raamattu vuodelta 1886 ja siinä lukee, että Jumala on olennollinen ja nimi, jolla hänet muista jumalista erotetaan on Jehova. Tämä raamattu on kopio 1600-luvulta Kuningatar Kristiinan saamasta raamatusta ja täällä puhutaan Jehovasta, kertoo Koskinen.

Raamattujen lisäksi näyttelyssä on esillä valokuvia vanhoista rahoista. Myös paikkoja ja rakennelmia, joissa Jehova on tänäkin päivänä paikoillaan, esitellään valokuvin. Jehova-nimi on muun muassa Helsingin tuomiokirkon päätykolmiossa näkyvissä. Videolla on näyttelyssä nähtävillä kolmekymmentä raamatunkäännöstä, joissa kaikissa on Jehova.

– Jehova-sana on mukana monta kertaa kaikissa näissä käännöksissä, sanoo Koskinen

Jopa uskonpuhdistaja Martti Luther tunnusti Kauko Koskisen mukaan Jumalan nimen Jehovaksi, mutta muutti nimen raamatunkäännöksessään kuitenkin Herraksi.

– En oikein tarkkaan tiedä, miksi hän näin menetteli, kun kuitenkin hyvin paljon myöhemmin Jumalan etunimeä vielä käytettiin, kertoo Koskinen.

Myös Suomen Bibliaseuran eestinkielisessä raamatussa on yli 6 800 kertaa Jehoova. Myös raamatun ns. Sortavan käännöksessä vuodelta 1823 Jehova esiintyy.

– Vuoden 1936 käännöksestä Jumalan nimi jätettiin kokonaan pois. Se on yhdessä alaviitteessä muodossa Jahve. Vuoden 1992 käännöksestä jumalan nimi jätettiin lähes pois. Se mainitaan vain seitsemän kertaa.

Kauko Koskinen ei tiedä, miksi Jehovaa Jumalan etunimenä ei käytetä.

– Se on jäänyt yhden uskonnon harteille koko asia. Käännöskomitealla on hyvin monimutkainen selitys sille, miksi Jumalan etunimeä ei ole käytetty. Ei siihen tarvitsisi mitään selitystä keksiä. Ne, jotka ovat Jehovaa käyttäneet, eivät ole mitään selitystä miettineet. Ilmeisesti sanaa vältetään käyttämästä.

Evankelisluterilaisen kirkon 2. käsky sanoo, älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.

– Eihän etunimen käyttäminen väärin ole, miettii Koskinen.

Jumala nimi-näyttely on avoinna Akaan kaupunginkirjaston aukioloaikoina 26. marraskuuta saakka.