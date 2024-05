Yleisurheilijat testasivat uusitun Toijalan keskusurheilukentän – Kuulantyöntöpaikka on kokenut ison muutoksen

Toijalan keskusurheilukentän remontti saatiin valmiiksi viime vuoden kesän jälkeen. Toijalan Vauhdin yleisurheilijat Lotta Sannamo, Ilona Rahkonen ja Kerttu Kovero testasivat uudet suorituspaikat seuran kesäkauden avajaisissa tiistaina 14. toukokuuta.

Juoksurata on entistä pehmeämpi

8–12-vuotiaita harraste- ja kilpaurheilijoita valmentava Lotta Sannamo asettuu lähtötelineisiin etusuoran alkupäässä. Telineistä ampaistuaan liikkeelle ja muutaman terävän kiihdytysaskeleen jälkeen juoksu näyttää rullaavan uudella radalla mallikkaasti.

– Rata on ehkä pehmeämpi edelliseen verrattuna. Kyllähän uusi rata auttaa aina nopeuteen, Sannamo analysoi.

Vanha asfaltti kuorittiin remontin aikana juoksuradan alta pois, jonka jälkeen laitettiin uusi tilalle. 16-vuotiaan Sannamon mukaan vanhalla radalla pystyi juoksemaan, mutta hyvässä kunnossa se ei enää ollut.

– Se oli jo todella kova ja sen pinta oli kulunut.

Esimerkiksi rataan maalatut merkit olivat haalistuneet. Se vaikeutti muun muassa aitojen asettamista oikeille paikoille. Uusi kenttä on Sannamon mielestä edustava ja silmää miellyttävä.

Sannamon oma lempilaji on kiekonheitto. Oman yhdeksän vuotta kestäneen kilpauransa hän on jo lopettanut, mutta harjoittelee edelleen vapaa-ajallaan omatoimisesti muutamaa yleisurheilulajia. Tuntumaa uuteen juoksurataan Sannamo ottikin pikajuoksupiikkareilla jo pari päivää ennen kesäkauden avajaisia.

Yksi kuularinki vaihtui kahteen

Ilona Rahkonen, 12, on testaajista vuorossa seuraavana. Noin kuusi vuotta yleisurheilua harrastanut Ilona nimeää lempilajikseen kuulantyönnön, jota hän pääsikin kokeilemaan uudella ringillä.

Yleensä Ilona kilpailee kuulan lisäksi pituushypyssä ja juoksussa. Hän muistelee oman ennätyksensä kuulantyönnössä olevan kahden kilon kuulalla 8,91. Täksi kaudeksi kuulan paino nousi hieman, sillä 12-vuotiaat tytöt työntävät 2,5 kiloista kuulaa.

Uusi kuularinki saa kehuja nuorelta työntäjältä.

– Oli vanhakin hyvä, mutta tämä on vähän parempi, Ilona toteaa.

Ilona suoritti työntönsä ilman kuulakenkiä, joten pito rinkiin olisi voinut olla hänen mukaansa parempikin.

Kuulantyöntöpaikan erikoisuus on se, että samalla suorituspaikalla on kaksi rinkiä. Tämä on suhteellisen harvinaista, koska usein toinen rinki on sijoitettu esimerkiksi hiekkakentälle. Monilla kentillä kahta kuulantyöntöön tarkoitettua rinkiä ei edes ole.

Vanhasta kentästä poiketen molemmat kuularingit on sijoitettu etusuoran alkuun. Aiempi rinki oli toisella puolella hiekkaa keihäänheittopaikan kupeessa.

Aurinko paistoi kohti vanhaa rinkiä noin myöhäisiltapäivän aikoihin, mikä saattoi joitakin kuulantyöntäjiä häiritä. Ilona kertoo, että häntä aurinko ei ennen häirinnyt yhdestä syystä.

– Olen vasenkätinen, eli työnnän toiselta puolelta, niin aurinko ei häikäissyt vanhasta ringistä työntäessä. Nyt uudessa ringissä häikäisee ehkä vähän enemmän, mutta ei se haittaa.

Hypyt tuntuivat hyvältä

Kerttu Kovero on harrastanut yleisurheilua jo monta vuotta. 11-vuotias urheilija käy aktiivisesti kisoissa ja tykkää Ilonan tavoin eniten kuulantyönnöstä.

Myös pituushyppy luonnistuu Kertulta mainiosti, sillä hänen ennätyksensä on 3,50. Tämän kesän tavoitteeksi hän asetti kolmenkymmenen senttimetrin ennätysparannuksen.

Kolmen testisuorituksen jälkeen Kerttu kuvaili tuntemuksiaan uusitusta suorituspaikasta positiivisiksi.

– Ihan hyvältä tuntui hypätä, Kerttu pohtii.

Pituushyppyyn kuuluu olennaisesti myös vauhdinotto. Kertun mukaan juokseminen lankulle tuntui niin ikään hyvältä uudella radalla.

Täksi kaudeksi Kerttu joutuu tottumaan uuteen muutokseen pituushyppykisoissa. 11-vuotiaat ja nuoremmat saavat hypätä kilpailuissa metrin ponnistusalueelta, mutta 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat ponnistavat lankulta. Askelmerkin on siis osuttava kohdilleen, jotta välttyy yliastumiselta.

– On se vähän hankalampaa, Kerttu miettii.

